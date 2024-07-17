川普稱台應向美付保護費 朱立倫：審慎客觀看美大選

國民黨主席朱立倫今出席第三波民主改革-國會改革說明會前受訪。(國民黨提供)

共和黨 總統候選人川普 挑戰白宮大位聲勢暴漲。川普日前接受外媒專訪時談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。台灣國民黨 主席朱立倫今(17)天表示，美國正在競選當中，各種的主張都有，國民黨都是以審慎、客觀的態度，面對美國這一次選舉。

朱立倫今出席第三波民主改革-國會改革說明會前受訪表示，國民黨的代表團現在正在密爾瓦基（Milwaukee）觀選共和黨的全國代表大會。7月完成之後，8月的民主黨全國代表大會，國民黨也會有觀選團代表團過去。

朱立倫說，代表團都是聽這些總統候選人、副總統候選人的重要政見，最重要的還是中華民國要自立自強，自己能夠把國防穩定；兩岸關係能溝通對話，這是國民黨的主張，能透過這樣的和平交流，減少衝突的機會。

此外，台中市長盧秀燕月底將訪美，被外界指有意挑戰明年黨主席選舉，為2028備戰。朱立倫說，這又是在製造特定謠言，製造盧秀燕的困擾。盧秀燕和新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，都是最重要的藍軍領袖。城市外交都是非常應該的，也非常辛苦。

朱立倫說，尤其她看到盧秀燕、蔣萬安的出訪安排都是鐵人的行程，希望透過這樣的城市外交，把台灣的這些重要城市推廣出去，同時，對台美關係能進一步提升，讓大家看到國民黨的路線跟美方的關係都非常友好。