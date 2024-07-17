川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

美國前總統、共和黨 總統候選人川普 接受媒體專訪，他在談及台灣議題時直言，台灣拿走了所有晶片 業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。學者表示，川普對軍事保台的態度較保留，兩岸問題不能完全依靠美國，畢竟變數增加，但民進黨政府完全親美抗中的政策，將是台灣未來的挑戰。

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川普日前接受「彭博商業周刊」專訪，針對台灣議題，他說，「他們確實100％奪取了我們的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。」川普並認為要捍衛一個在地球另一端的小島，實際上來說就是很困難，「台灣遠在9500英里遠的地方，距離中國僅68英里。」

由於川普聲勢暴漲，對台態度引發國內關注。文化大學社科院講座教授楊永明表示，川普的談話跟第一任的立場跟政策相當一致，不只是針對中國的貿易、科技採取關稅跟制裁，對盟邦也是如此，所以川普講台灣搶走美國的晶片市場，對台積電在美加速投資、技術轉移等都會產生影響。

楊永明提到，川普已經講很清楚，有地理上的困難度，且對於參與戰爭或是犧牲美國士兵生命的衝突，川普是比較保留。而民進黨完全親美抗中的政策，不僅失去平衡，也是我們未來的新挑戰。

楊永明指出，傳統上共和黨跟台灣關係不錯，且共和黨議員對中國大陸普遍質疑，但這並不會轉化成對台灣的支持，因為川普的談話已經講得非常清楚，所以未來局勢會更加複雜，呼籲執政者要更有智慧去經營，在兩岸問題上也不能完全依靠美國，畢竟變數增加，不確定性也增加了。

政大國際關係中心研究員嚴震生表示，在川普的思維當中，你應該是要可以交易的對象，當你付保護費之後，美國有可能可以協助，但這還不一定可以說服美國老百姓支持台灣；況且，如果台海衝突的解讀是台灣也有責任的話，美國不會出兵，就算責任都在北京，美國也還是不一定會出兵。但如果要依靠美國，就都要符合美國的期待，吃下可能不必要的東西。

嚴震生直言，依靠美國我們要花的代價比較大，而且還不一定有效，只能抱著一絲絲希望說，我方做了這些事情，美國可能會來幫助我們，但兩岸的問題如同美國鴿派所講，去跟對岸對話、化解兩岸緊張關係，才是根本之道，但賴政府不願意去做這個。