賴清德派自己人監軍？ 台駐美代表處增一副代表

民進黨副秘書長楊懿珊內定接任駐美副代表。(本報資料照片）

賴清德 總統外交新人事曝光，負責督導民進黨 國際事務的現任黨副秘書長楊懿珊，內定接任駐美副代表。據本報掌握的可靠消息，此項人事布局是在現有的兩位副代表之外，再加上這位政治任命的副代表。

現任的兩位副代表鄭榮浚和姜森都是職業外交官，過去陳水扁擔任總統時，也曾在駐美代表處陸續派任三位沒有職業外交資格的副代表，分別是李應元、蔡明憲與黃偉峰。

據鏡週刊報導，黨政高層透露，因楊懿珊過去在文化部任職期間就是協助文化事務的國際交流，未來接任駐美副代表後，有望負責台美文化的國際交流事宜，外交部待走完人事流程就會對外公布。

45歲的楊懿珊擁有國際、外交專業，畢業於澳洲 國家大學（ANU），後取得英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，並曾是英國外交部的Chevening獎學金得主，更是外交部長林佳龍多年倚重的核心幕僚，賴清德去年接任民進黨主席，她獲延攬出任黨副秘書長，今年初又一度銜命代理秘書長，可見深獲賴、林雙重信任。

報導指出，楊懿珊擔任黨副秘書長、代理秘書長期間，負責督導黨的國際交流事務，更代表賴清德及民進黨接見許多國際友人及重要外賓，例如美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國前國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）、美國民主黨州主席協會（ASDC）等訪團，與美方政要互動密切、熟悉國際事務。

報導說，楊懿珊也與賴政府多名層峰、要角都共事過，例如副總統蕭美琴當年出任民進黨國際部主任時，曾派她擔任駐菲律賓亞洲自由民主聯盟（CALD）專員；現任行政院副院長鄭麗君當年擔任立委、文化部長時，楊則分別出任她的辦公室副主任及文化部專門委員；林佳龍當選台中市長後，她出任台中市府文化局主秘；行政院長卓榮泰2019年接任民進黨主席時，則延攬她擔任黨新聞部主任；直到賴清德去年初接任黨主席，楊又接任副秘書長，並在今年1至5月代理秘書長一職。