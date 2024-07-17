台赴陸禁團令立院決議解除 陸委會稱尊重盼相向而行

受赴陸禁團令影響，日前台北國際觀光博覽會，有全球各地觀光旅遊團招攬，但獨缺大陸；台灣民眾赴陸只有「自由行」可選擇。（本報資料照片）

赴中國大陸禁團令6月生效，立法院會昨處理國民黨 及民眾黨立院黨團共提修正動議「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光 之限制」時，遭民進黨 團反對，但綠營最終仍不敵藍白人數優勢，此案順利通過。

交通部政務次長陳彥伯說，原先版本是立即解除人民組團赴大陸觀光的限制，但修正動議通過的版本有「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展」的前提，考量目前兩岸局勢，因此仍須綜合評估。陸委會則表示「尊重」，強調政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，呼籲陸方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。

交通部觀光署依發展觀光條例要求禁止組團赴陸旅遊，原定今年6月起暫停出團，後續放寬6月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新旅客。

鑒於兩岸觀光旅遊卡關，國民黨團提案要求「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」。立法院長韓國瑜召集朝野協商，民眾黨立委林國成表態支持，但民進黨團仍反對，眼見朝野唇槍舌戰仍無共識，韓裁示院會處理。

陸委會副主委李麗珍在協商時提到，中國發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」22條後，政府把赴陸旅遊警示燈號提高為橙燈，如果這時候把國人組團赴陸限制統統取消，可能會讓國人失去警覺，同時也對國際社會釋出錯誤訊息。

院會處理時，藍白共提修正動議，將內容修改成「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」儘管遭民進黨團反對，但藍白仍挾人數優勢通過此案，就算綠營要求重付表決，也無法撼動結局。

國民黨立委陳玉珍表示，充分體驗到民進黨如何說一套、做一套，嘴巴說注重觀光產業卻遲遲不肯解除禁團令，請民進黨「看看我們的觀光產業，非常悽慘」。民進黨立委吳思瑤反嗆陳玉珍應該去向中國領導人習近平反映，請中國趕快開放，因為障礙都在中方。

陸委會昨發新聞稿指出，重啟兩岸雙向對等觀光旅遊是政府既定政策，恢復兩岸觀光交流的障礙在陸方，台方從未限制國人赴陸自由行；陸方自2019年8月1日起停止陸客來台個人旅遊，團體旅遊部分，中國大陸文旅部去年1月迄今已開放大陸組團前往138個國家及港澳，但台灣未列入開放名單，今年4月28日文旅部以附條件方式恢復福建居民赴台團隊旅遊，但迄今無一人、一團來台。