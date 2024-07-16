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漁民進退兩難 學者籲啟動共同海域示範計畫

記者侯俐安／台北16日電

兩岸對峙，離岸風電將環伺離島，漁民「前有海警、後有風電」進退兩難。海洋大學教授邱文彥多年來呼籲政府落實海洋空間規畫，他認為，海洋保育與作業地區攸關兩岸漁民共同福祉，盼雙方政府各退一步，各盡其力平息，讓漁民作業安心，並在澎湖、馬祖、金門啟動共同海域示範計畫。

邱文彥稱，過去兩岸大學針對金廈海域執行共同海洋空間規畫，也有初步成果，若啟動示範計畫，一年就能有成果。

兩岸海權爭議不斷，2月大陸快艇在金門翻船事件發生後，台大政治系副教授蔡季廷曾提醒，金門事件不會上升到軍事衝突，但是大陸能藉由這次事件抹除台方禁、限制水域，就表示未來大陸海警能進一步在本島的禁、限制水域外，出現侵擾的機率增加。

蔡季廷表示，兩岸已從法律戰進入到法律執行戰。未來台灣海峽應進一步觀察的重點，是大陸可能透過不同的國內法，創設不同的技術性規範，作為看似合法技術性干涉他國在台海的自由航行，或實踐執行管轄權的根據，例如「海上交通安全法」創造禁航區、避航區、強制引航區、其他交通管制區等。

他指出，若大陸進一步將「禁航區」設在台海中線的東、西兩側，將提高外國船舶通過台海風險，連帶運費與保險費增加，供應鏈也將會搖擺。他認為，五年內將會遇到，台方須有所應對。

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