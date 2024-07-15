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統促黨幹部涉為大陸發展組織 3人再延押2個月

記者張議晨／高雄15日電
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

中華統一促進黨世忠黨部幹部朱新瑜、江瓊麟等人，遭控被中國大陸統戰部門吸收，在台灣協助陸方發展組織，今年5月高雄高分檢指揮搜索，朱、江及另名台商溫瓏被檢方聲押禁見獲准，因羈押2月期限將屆，檢方聲請延押獲准，3人由法院裁定續押。

檢調查出，溫瓏長年在中國投資，被統戰部門吸收後，2016年至2019年間，多次在兩岸媒體發表評論，呼籲並支持台灣人前往大陸工作；朱新瑜、江瓊麟則為退役校級軍官，均為統促黨世忠黨部幹部。

溫男透過關係認識朱新瑜、江瓊麟兩人後，邀請朱、江前往中國大陸旅遊，全程免費招待，並與對岸統戰高層人員見面，允諾回台後藉由人脈、私人情誼，吸收軍中現役或退役軍官為對岸工作。

檢調布線多年，因國安法發展組織罪移往二審管轄，今年5月間，高雄高分檢檢察官陳俊宏接手承辦後，見時機成熟指揮調查局國安站收網，複訊後認為溫等3人涉案情節重大，並有串證、逃亡之虞，聲請法院羈押禁見獲准。

溫等人雖坦承與統戰人員接觸，但未替對方吸收成員或蒐集情資，否認犯法，不過檢調手中掌握關鍵證據，仍需時間釐清，因2個月羈押期限將屆，檢方聲請延押，合議庭法官認為羈押原因未消滅，裁定延長羈押2個月，可抗告。

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