暌違16年 華航台北-西雅圖航班復航 每周5班

中華航空台北-西雅圖航班於14日深夜復航，華航董事長謝世謙（右三）、總經理高星潢（左四）親臨現場旅客同樂，桃園國際機場公司董事長楊偉甫（右四）、總經理范孝倫（左二）、交通部觀光署主任秘書方正光（右二）、美國華盛頓州政府駐台辦事處蔡宜玲（左五）、美國國家旅遊局台灣地區代表羅世玟（左三）等貴賓出席慶祝儀式。（記者黃仲明／攝影）

中華航空台北-西雅圖 航班暌違16年，於昨天深夜23時30分復航，成為華航往返美洲的第六個直航據點，為歡慶這重要里程碑，華航在桃機候機室內舉辦慶祝活動，華航董事長謝世謙、總經理高星潢親臨現場與旅客同樂，並邀請桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫、交通部觀光署主任秘書方正光等貴賓出席，共同見證中華航空拓點北美的新篇章。

中華航空台北-西雅圖航班於14日深夜復航，桃園機場派出機場消防隊噴灑水門禮祝賀。（記者黃仲明／攝影）

華航董事長謝世謙致詞時表示，華航曾在2004年飛過西雅圖航線，後來因為油價飆漲於2008年停航，西雅圖是台灣到美國最近的航點，飛行11.5小時就可抵達，且西雅圖位在華盛頓州 ，可以轉機至50個航點，是重要的門戶城市，現在每周飛航五班，希望未來能達到一天一班。

華航以西雅圖的咖啡文化為靈感，在候機室內提供咖啡可麗露、咖啡凍以及各式美式小點心，讓旅客預先品味西雅圖的風采與經典美食。（記者黃仲明／攝影）

華航表示，為了與旅客分享直飛西雅圖的喜悅，特別將桃機候機室打造為美式戶外風格，並且將太空針塔、大摩天輪及派克市場等著名景點融入旅客專屬的西雅圖打卡背板，此外也以西雅圖的咖啡 文化為靈感，在候機室內提供咖啡可麗露、咖啡凍以及各式美式小點心，讓旅客預先品味西雅圖的風采與經典美食。

華航精心設計限量慶祝直飛禮包，由總經理高星潢親自在登機門致贈全機旅客。（記者黃仲明／攝影） 限量慶祝直飛禮包內包含A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型、獨具西雅圖元素的旅行斜背袋、旅行頸枕及童趣實用的動物旅人行李綁帶。右側為商務艙過夜包。（記者黃仲明／攝影）

此外，華航也精心設計限量慶祝直飛禮包，包括備受航空迷喜愛的A350西雅圖直飛紀念銘版飛機模型、獨具西雅圖元素的旅行斜背袋、旅行頸枕及童趣實用的動物旅人行李綁帶，總經理高星潢也親自在登機門致贈全機旅客。桃園機場也派出機場消防隊噴灑水門禮祝賀華航直飛西雅圖。

華航與米其林三星頤宮中餐廳聯手推出全新季節菜單，台北-西雅圖航班全艙等旅客皆能品嘗星級料理，豪華商務艙主菜推出頤宮名人私房麵「極品四頭鮑扒撈麵佐花菇襯時蔬」。（記者黃仲明／攝影）

直飛西雅圖的飛機餐也不簡單，華航與米其林三星頤宮中餐廳聯手，於7月推出全新季節菜單，台北-西雅圖航班全艙等旅客皆能品嘗星級料理，豪華商務艙主菜推出頤宮名人私房麵「極品四頭鮑扒撈麵佐花菇襯時蔬」，甜點則享用椰汁百合馬蹄露及高粱蛋黃酥；豪華經濟艙主菜選用私房雪菜鴨絲爆米粉佐蝦球；經濟艙旅客可以品嚐葡國焗雞飯。

餐點麵包也再度與陳耀訓合作，推出新款紅烏龍蜜桃麵包，在豪華商務艙、豪華經濟艙都可以享用得到，此款麵包以台灣紅烏龍茶搭配台灣水蜜桃乾，風味濃郁帶有微微果香，為航程帶來更多元的美味饗宴。

華航指出，布局西雅圖是華航拓展北美市場的重要一步。做為美國華盛頓州的最大城市及全美旅客運輸量第11大機場，西雅圖是太平洋西北區域的重要貿易門戶，也是亞洲銜接美國最近的轉機航點，極具商務差旅市場開發潛力；絕佳的溫帶海洋性氣候，夏天搭遊艇出遊、冬天越野滑雪，成為廣受旅客歡迎的旅遊勝地。

華航台北-西雅圖航線每周一、二、四、六、日飛航五班，台北飛往西雅圖CI-22於深夜23時30分自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19時50分抵達；西雅圖飛往台北CI-21則於凌晨1時40分起飛，台灣時間隔天清晨5時05分抵達桃園機場，以新世代長程航線主力機種A350-900型客機執飛，提供32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙座位，讓往返台美旅客有更多元舒適的飛行選擇。