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金廈泳渡陸20官員將訪金門 台一安排釋開放觀光善意

台灣新聞組／台北15日電

繼大陸155名官員及業者來台參與台北國際夏季旅展之後，緊接著20日將再有一團約150名大陸人士赴金門，參加金廈泳渡活動，其中包含約20位官員。

本報系聯合報報導，已邁入第21屆的金門海上長泳暨金廈泳渡，今年於7月20日與7月21日在烈嶼習山海灣舉行，金門縣政府表示，本屆總獎金高達150萬元台幣（約4.6萬美元），金門海上長泳還新增男、女組800公尺計時賽，將以10％高比率錄取績優選手頒贈獎金、獎狀，期望激勵更多年輕族群來金參加，並且對長年參加金門海上長泳的泳士，累計達12次者另頒發榮譽勇士獎，給予獎勵。

金廈泳渡今年以甄選全球華人傑出游泳選手組織比賽隊伍，主要以台灣、香港、澳門、大陸等地區甄選，計100隊200位選手。台方選手分別於台北、高雄、金門三地辦理選拔組成。

另據旺報報導，近期多起兩岸突發事件都發生在金廈水域，相關人士盼此次泳渡活動能扭轉金門低迷的兩岸氛圍，台方還將安排陸方官員在金門「類踩線」，以此善意推進兩岸觀光開放進度。

報導說，陸委會為了讓活動「單純化」，避免統戰色彩，特別要求此活動不可與海峽論壇掛鉤，在審核陸方提報名單時，把幾位台辦和統戰系統官員排除，批准放行的以體育事務官員為主，包括大陸國家體育總局游泳運動管理中心幹部王強、福建省體育局長葉得盛、廈門市體育局長阮敦梁等，以及部分廈門市經濟社會處的官員。

澳門 勇士 觀光

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