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台交長：迎觀光客 就等大陸解禁 台北旅展陸攤位人氣不振

記者余弦妙、潘俊宏／台北14日電
2024台北國際夏季旅展今年陸方有155名官員及業者赴台參與，許多省市都設有攤位，攤位上的大貓熊人偶向參觀民眾招手吸引目光。(記者潘俊宏／攝影)
2024台北國際夏季旅展今年陸方有155名官員及業者赴台參與，許多省市都設有攤位，攤位上的大貓熊人偶向參觀民眾招手吸引目光。(記者潘俊宏／攝影)

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，日前在台北世貿一館登場，今年陸方有155名官員及業者到台參與，是疫情後最大規模的大陸訪台旅遊交流團，但由於兩岸關係不佳，參觀的人氣不若國外及台灣特色縣市的攤位人潮。

中國大陸官員到台參加旅展，外界關心目前兩岸觀光禁團令解除進度，交通部長李孟諺13日指出，尚未安排與大陸官員見面，但也樂意觀光署或陸委會能與他們有所聯繫，也期待大陸代表回去之後可以鼓勵大陸民眾到台觀光，體驗台灣各項自然景觀的美好。對於兩岸觀光交流，交通部已經做好準備隨時歡迎，就等中國大陸宣布解禁

李孟諺也說，目前兩岸觀光交流狀況，台灣今年去大陸觀光的人數截至目前已經達到100萬人次，而對岸訪台的人次約15萬，主要是商務工作，確實兩邊開放交流狀況不對等。

李孟諺呼籲，期待這次陸官員的踩線團回去後能夠有一些開放措施，台方都是相當歡迎。

大陸這次有12省市，包括官員、旅遊業者及文化藝術表演工作者到台參展，雖然海基會副董事長羅文嘉趁此喊話盼重啟兩岸觀光交流，但是賴政府上台後兩岸關係惡化，兩岸觀光禁團令仍未解除，即使大陸許多省市都擺設攤位，還有漢服免費試穿體驗及大貓熊人偶等跟民眾互動，參觀大陸旅遊攤位的人氣，仍不若台灣許多縣市及國外旅遊的詢問人潮。

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展開展，今年陸方有155名官員及業者...
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展開展，今年陸方有155名官員及業者赴台參與，許多省市都設有攤位，13日有免費漢服體驗讓民眾穿著。(記者潘俊宏／攝影)

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