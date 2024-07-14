諷賴清德天真 馬英九：搞台獨再務實也不可能

前總統馬英九接受馬來西亞星洲日報專訪，關切台海目前局勢，他認為賴清德總統想走自己的路，若要走到台獨，大陸也不可能妥協。(本報資料照片)

賴清德 總統就職演說拋出「新兩國論」，稱「兩國互不隸屬」，進一步惡化兩岸關係。前總統馬英九 接受馬來西亞星洲日報專訪，直言他關切台海目前局勢，但不至於到擔憂的地步，美中都不願看到台海發生戰爭，而賴清德自稱是務實台獨工作者，但再務實，台獨都不可能實現，有時覺得賴有點天真。

馬英九表示，他相信大陸不願輕易動武，一旦動武，都是老百姓受害，大陸非常了解這點。以現任的賴清德和前總統蔡英文來看，一般人還覺得蔡英文較溫和。聰明的民進黨領袖應跟大陸維持和平，懂得知所收斂，兩岸共同和互相協助發展，賴清德想走自己的路，若要走到台獨，大陸也不可能妥協。但他認為，賴清德絕對不敢走下去，走到後來必定吃不消，大陸比台灣大太多。

談及兩岸衝突點在何處，馬英九表示，大陸表示原則要和平統一，但也不排除武力統一，如果是這句話，台灣很多人聽不下去，這可能就是衝突點，但也不至於因此兵戎相見。

馬英九也到大陸國家主席習近平今年農曆新年時拋「統一是歷史的必然」，他認為，統一要看用什麼形態，雙方要能和平共處，不要利用非和平手段解決彼此爭議。他今年4月和習近平二次會面時聊得愉快，彼此都覺得兩岸應合作而不應對抗，這些是一致的，但說來容易，做來不容易，「尤其像我們現在政府基本上是在搞台獨，搞兩個中國之類的動作，不容易跟大陸達成和平共識」。

此外，馬英九分析今年總統大選，國民黨 敗選原因。他說，國民黨內部或本身問題是敗選的主因之一。在台灣跟大陸、統獨方面，國民黨交雜在中間，但從另一角度看，台灣沒有變成只有一種想法，也不是一件壞事。

馬英九重申國民黨立場，國民黨贊成和平統一，但不贊成武力統一。他也指出，民進黨反對統一，民進黨根本不承認自己是中國人，這就不太一樣；至於民眾黨，大概在中間，比較溫和，對統一問題沒有太強烈看法。