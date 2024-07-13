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兩岸貿易未見明顯復甦 6月增速小幅下滑

記者葉文義／台北13日電

今年以來，兩岸貿易雖呈現升溫態勢，但幅度不大，6月增速還小幅下滑。大陸海關總署最新公布數據顯示，6月兩岸進出口總額為232.8億美元，與去年同期相比增加約5.1%。其中，大陸自台灣進口167.4億美元，轉為衰退1.9%，而大陸對台灣出口67.4億美元，年增約27.6%。

整體上半年來看，兩岸貿易總額為1326.8億美元，年增7.6%，比前5月下降0.6個百分點。其中上半年大陸自台灣進口966.6億美元，年增6.2%，比前5月減少1.9個百分點；上半年大陸出口台灣360.1億美元，年增11.6%，較前5月則提高3.1個百分點。

產業分析人士指出，上半年台灣對美國出口較去年同期暴增六成，而大陸對美國出口卻減少近18%，其中，很大一個原因是不少在陸台商轉回台灣出口美國所致，這也是兩岸貿易在去年出現二位數大幅縮減後，今年卻不見明顯復甦跡象，且這個情況可能還會延續下去。

此外，台灣對東協出口也相當不錯，主因是受全球供應鏈重組以及東協對台灣資通訊產品的積極拉貨。而大陸對第一大貿易夥伴東協上半年進出口竟意外衰退1.5%，也與大陸台商以及陸企紛紛移往東協有關，產業鏈重組的情況還在持續。

供應鏈

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