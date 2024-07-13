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兩岸觀光露曙光？考驗執政者智慧

台灣新聞組╱台北13日電

24節氣的「大暑」即將到來，天氣愈來愈熱，兩岸關係卻依舊很冷。不過，處於冰凍期的兩岸關係，還是偶爾現出一絲暖意。先有大陸影星胡歌與上海市台辦主任鍾曉敏訪台，再有影星張譯到台參加兩岸影展，昨天又有百餘位大陸文旅官員和旅遊業者參加台北旅展。但光是觀光旅遊的回溫不足以讓兩岸春暖花開，兩岸關係的發展，仍需仰賴雙方執政者的政治智慧。

儘管在一方堅持「一個中國原則」、一方堅持「兩國互不隸屬」的僵局下，兩岸緊張關係不會因此有根本性逆轉。但賴政府願意放行、大陸相關人等也願意訪台，多少仍反映雙方還是試圖探索出在當前形勢下彼此的互動新模式。

兩岸官方早前都曾多次表態推動疫後恢復人員往來，大陸國台辦除指出兩岸人員往來「陸少台多」極不正常，也宣告將採取積極措施推動「包含旅遊在內」的兩岸各領域合作；賴總統則在就職演說中提到可從學位生、觀光開始追求和平共榮。

過去這段時間，兩岸都在試探性地向前踏出一步。大陸文旅部4月提出陸客訪台方案後，幾經波折，福州赴馬祖踩線團終於在上個月底成行，如今大陸又有百餘人的龐大參展團到台推廣旅遊。下一步，若福建能正式組團赴馬祖甚至金門旅遊，而台灣也能調整現行團客赴陸限制，或將有機會進一步堆疊彼此的善意。

觀光 胡歌

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