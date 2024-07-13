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台北旅展迎陸團 155人疫後最多 羅文嘉：兩岸交流釋善意

記者周湘芸、廖士鋒／台北13日電
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展登場，陸方共有155名官員及業者來台參與，現場設置70多個攤位，氣氛熱絡。(記者黃義書／攝影)
2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展登場，陸方共有155名官員及業者來台參與，現場設置70多個攤位，氣氛熱絡。(記者黃義書／攝影)

2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展，昨在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者到台參與，這不僅是疫後最大規模的大陸訪台旅遊交流團，也是賴政府上任後最多大陸官員到台的一次。海峽交流基金會副董事長羅文嘉強調「這是一個善意」，期望從觀光開始，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

旅展昨開幕，大陸方面訪台參展團隊由安徽省文旅廳副廳長王靖領銜，成員涵蓋12個省區，包括大陸航空、旅行業者及各省代表皆共襄盛舉，共有70多個攤位，氣氛熱絡。大陸駐台的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）台北辦事處主任何婕表示，在大陸疫情防控平穩轉段的新形勢下，「大陸方面積極推動兩岸交流盡快恢復正常，兩岸各界在時隔三年後再度開展形式多樣的交流交往」。

羅文嘉致詞時聚焦兩岸交流。他表示，張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，展現台灣善良價值。重啟兩岸觀光交流不僅能讓兩岸關係更好，也希望透過海基會橋梁堆疊善意、跨越障礙、雙向交流，希望這次對岸官員訪台參展，將來台方也能到大陸去交流。

羅文嘉指出，賴清德總統在五二○就職演說中強調，兩岸可以從重啟雙邊對等的觀光旅遊、以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。希望從觀光開始做起，作為敲開兩岸交流的第一塊磚。

不過羅文嘉說，大陸一直未開放旅遊團訪台，「希望我們主動先做這一步，也能夠得到回應」。就日前福建踩線團赴馬祖的後續，接下來歡迎他們趕快申請到馬祖、金門旅遊。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這次是疫後首次大陸訪團有官員隨行，也是疫後最大規模兩岸旅展，在兩岸局勢緊張的情況下，是很好的訊息，也希望藉由這樣的來往改善兩岸關係，也希望大陸能釋出善意，讓陸客訪台順利。

去年台北夏季旅展主辦方原本也有邀請大陸九省旅遊官員訪台，但未獲當時執政的蔡政府核可，導致儘管台方聯審會當時共核准大陸134名旅遊業者到台，最後僅65人報名參展。今年旅展，大陸到台參展人數整整比去年多出了90人。

對於外界期待禁團令是否有望解除，觀光署長周永暉表示，目前沒有更進一步討論，如同交通部長李孟諺先前所言，現階段台灣均開放自由行，6月也陸續有團客到對岸旅遊，希望逐步開放，讓兩岸觀光更加熱絡。

觀光 賴清德 疫情

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