我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

南加7旬老夫婦和狗被斬首肢解 兒子涉案被捕

黑白集／淡化山東艦圍台 顧立雄科普地理

黑白集
國防部長顧立雄。（本報資料照片）
國防部長顧立雄。（本報資料照片）

解放軍山東艦再出太平洋，次日即有數十架戰機沿巴士海峽飛過台灣東岸。這是賴清德就任後的首次，深受矚目。去年4月山東艦的太平洋首秀，就是到鵝鑾鼻外海執行「聯合利劍」的區域拒止任務。簡單說，首艘參與圍台軍演的解放軍航母就是山東艦，它首度出太平洋就是為了圍台。

文科防長顧立雄刻意說，山東艦並非穿越巴士海峽，而是走更南的巴林塘海峽；意思是：它沒威脅台灣的意圖。此地無銀三百兩，在民眾眼裡，巴林塘跟巴士海峽就是同一回事。顧部長究竟在為民眾科普地理，還是在幫賴總統壓驚？

賴清德上任第三天，聯合利劍就登場了，當時未見山東艦。這次它再出太平洋，誰敢說它不是來補課的？除山東艦，解放軍艦隊近日大舉穿出第一島鏈，至少三艘055型萬噸驅逐艦、四艘052D型驅逐艦和四艘054A型護衛艦，分由宗谷、津輕、大隅等海峽進入太平洋。西太平洋的情調，已非昔日光景。

美國對此心知肚明，拜登的盤算是拖北約下水，一起幫它圍堵。可能重返白宮的川普卻不做此想，黨綱竟隻字不提台灣。只剩賴總統最神勇，莒光日穿著軍裝，要官兵相信以少勝多不是神話。

這套莒光訓詞，最好能說服川普。因為麥克筆尖般大的台灣，要打贏堅毅書桌般的中國，他的商人腦袋接受不了！

解放軍 賴清德 川普

上一則

鄭文燦看守所首夜 與詐欺犯同房 情緒平穩未進食

下一則

為奪墓地 靈骨塔業者砸毀墓碑、挖遺骨藏匿

延伸閱讀

遷移軍營蔣銅像？國防部長：目前無規畫

遷移軍營蔣銅像？國防部長：目前無規畫
形象工程再出擊 顧立雄率總長備詢遭質疑

形象工程再出擊 顧立雄率總長備詢遭質疑
假問卷詐國軍 顧立雄：不排除境外勢力

假問卷詐國軍 顧立雄：不排除境外勢力
首戰即終戰惹議 防長顧立雄：台灣沒求戰

首戰即終戰惹議 防長顧立雄：台灣沒求戰

熱門新聞

有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
海基會董事長鄭文燦。(本報資料照片)

海基會董事長鄭文燦涉貪汙弊案 桃檢凌晨聲押禁見

2024-07-05 21:17
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57

超人氣

更多 >
長者增加蛋白質 應多吃這食物

長者增加蛋白質 應多吃這食物
一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實
不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要

不斷更新… 拜登決心參選 稱消除恐懼很重要
想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧

想找回青春? 上健身房試試阻力訓練吧
善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢

善用333打包法 旅行只帶個隨身行李不是夢