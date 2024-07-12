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AIT重申美一中政策 學者：提醒台灣意味濃

記者周佑政、陳熙文／台北12日電
AIT處長谷立言（左）10日拜會賴清德總統時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以 「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」；而總統府新聞稿卻未提及「一中政策」。（中央社）
AIT處長谷立言（左）10日拜會賴清德總統時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以 「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」；而總統府新聞稿卻未提及「一中政策」。（中央社）

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言前天拜會賴清德總統時提及，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以「台灣關係法」、三個聯合公報和六項保證為指導的「一中政策」；不過總統府發布的新聞稿卻未提及「一中政策」，引發爭議。學者認為，這是「刻意又不刻意」，懷疑是府方為了對台灣要「政治正確」故意漏掉，也認為AIT新聞稿「提醒台灣意味濃厚」。

對於谷立言「一中政策」說法「被消音」，總統府、外交部截至昨天截稿前都沒有回應。

谷立言8日就任AIT處長，前天首度拜會賴總統。谷立言在會中以中文致詞表示，美國將繼續支持台灣，這也符合美國長久以來以台灣關係法、三個聯合公報和六項保證為指導的一中政策。

AIT在當天會後主動發布新聞稿，內容也呈現谷立言針對台灣關係法、三個聯合公報、六項保證以及一中政策的完整說法。

而總統府所公布的新聞稿則指出，「谷立言強調，美國會持續支持台灣的自我防禦能力。因為台美對台海和平穩定有著共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要；美國支持台灣也符合美國長久以來以《台灣關係法》、中美三個聯合公報及『六項保證』為指導的政策。」

總統府新聞稿與谷立言本人說法及AIT新聞稿出現落差。政大國際關係中心研究員嚴震生表示，這很有可能是總統府為了政治正確所做的決定，故意漏掉了致詞內容；民進黨政府未必不能接受一個中國，但無法接受台灣被認為是中國的一部分，以至於不願提及一個中國的概念。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中說，美方的新聞稿內容一定是經過反覆斟酌，AIT會這樣「畫重點」處理新聞稿，無疑是再度強調拜登政府的對台政策方針，提醒台灣意味濃厚。

據了解，賴總統就任前後，美方已不斷向中方重申立場，美國國務院亞太助理國務卿康達，與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭4月15日即在北京與大陸國台辦副主任仇開明會見，美方特別提到雙方「就台灣問題進行了討論」。美方重申，美國以「台灣關係法」、三份聯合公報和「六項保證」為指導的「一個中國政策」沒改變。

中國大陸也多次強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望美方把拜登不支持台獨的積極表態落實到行動上。

AIT 一中政策 台灣關係法

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