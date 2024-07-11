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金融時報：台灣將強化民防 因應對岸來犯威脅

編譯劉忠勇／綜合外電
消防署去年在台北首度主辦急救演練。賴清德政府將推動強化緊急醫療量能，因應戰時治療大量傷亡人員的需要。（美聯社）
消防署去年在台北首度主辦急救演練。賴清德政府將推動強化緊急醫療量能，因應戰時治療大量傷亡人員的需要。（美聯社）

英國金融時報報導，台灣政府正為一旦開戰公共服務和基礎設施仍能運作預做準備，以因應對岸日益猖獗的姿態最終演為軍事衝突。

報導引述多位熟悉討論的官員報導，加強措施包括提高民防人力、建立糧食和能源庫存、強化緊急醫療量能，並加強通信基礎設施。

報導說，這些計畫將在11日提交給賴清德總統批准。賴清德5月上任以來，已將強化民防列為優先要務。

報導引述一位官員的說法：「簡言之，如果台灣發生戰爭，我們的軍隊勢得作戰，但我們希望社會能夠生存下去並儘可能照常運作。」

其中一項提案將指定學校大禮堂為避難所，以安置時無家可歸者。官員還計劃擴大碾米產能，增加主食的存量，並挖更多的水井以確保供水。他們還研擬實施糧食配給的辦法，考慮利用全台的便利商店來分發物資。

醫院需備有足夠設備以治療大量傷亡人員，官員也希望建設備用的基礎設施，以防台灣通信所依賴的海底電纜被切斷，政府一直在研究建立低軌道衛星服務的可行性。

重點在於建立量能，但政府官員和國防專家告訴金融時報，更大的挑戰在於調整指揮架構和流程。

政府如今明白，2022年成立的全民防衛動員署置於國防部之下是一個錯誤，因為國防部無權對其他部會發號司令。

熟悉討論的人士告訴金融時報：「演習和其他對台灣國防準備的評估都一再強調，不同政府部門以及民間和軍方之間缺乏協調。」

兩位政府官員表示，新冠疫情期間中央和地方為了口罩和疫苗分配上的爭議，為戰時提供了教訓。

平時，因應重要災害和民防任務主要由內政部負責，但在戰時，根據總統的緊急命令，相關責任將轉移到國防部。

官員透露，目前正在討論修訂災害管理機制，以建立更明確的指揮體系，並有一套能夠在平時和戰時都能運作的系統。」

國防部 賴清德 疫情

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