陸越界漁船繳清罰鍰 台釋出善意16天人船放行

海巡署指出，針對越界陸籍漁船，一切均依照相關法定程序辦理。（本報資料照片）

一艘中國大陸籍「三無」漁船上月在澎湖花嶼海域越界捕撈，海巡隊登檢押返，船上四人留置調查；事隔16日，昨天下午大陸船東繳清30萬元台幣（約9200美元）罰鍰，海巡署人船放行，外界認為這次釋放時間縮短，跟澎湖漁船遭大陸押回事件有關，是向對岸釋出善意；對此海巡署表示，均依法定程序辦理。

海巡隊上月23日發現一艘無船名、無船舶證書、無船籍港口登記的大陸漁船，越界闖入澎湖花嶼西北領海基線外19.5浬處捕撈，要登檢時對方加速駛離，將船上約100公斤漁獲全數海拋，海巡隊攔下船隻後，依規定把船上四人帶回金馬澎分署第七岸巡隊留置調查。

海巡署昨天中午通知該大陸漁船船東，繳納30萬元台幣罰鍰，下午3時人船放行，海巡艇一路伴行，確認離開澎湖限制水域；過去海巡署調查大陸越界漁船，動輒超過20日，甚至長達30日，這次僅留置16日放人放船，外界推測是受到澎湖籍漁船「大進滿88號」事件影響，特別「加速處理」。

不具名海巡人員說，大陸針對台漁船越界執法原多採取廣播驅離，「大進滿88號」之前，上一次台灣漁船遭大陸查扣已是17年前；台灣則採強勢執法，去年扣留陸籍越界漁船達28艘。

他表示，依據兩岸人民關係條例，大陸船舶未經許可進入台灣限制或禁止水域，海巡署得逕行驅離或扣留船舶、物品，留置調查最長三個月，進度「可快可慢」；2015年前平均留置天數1.5日，但2015年後拉高留置天數，平均到26日。這次留置16日，應是釋出善意。

海巡署指出，針對越界陸籍漁船，一切均依照相關法定程序辦理，過程透明，對於船員安置也符合人道。