漢光演習前 賴清德首穿軍服勉國軍 言必稱中國

賴清德總統（中）日前身穿軍裝，前往台中清泉崗基地視導空軍第三戰術戰鬥機聯隊，為準備漢光演習的國軍加油打氣。（取材自軍聞社）

國軍「精神戰力周」昨起至7月11日為期3日。賴清德 總統昨以影片方式現身莒光園地，他穿著軍裝，是上任以來首次以三軍統帥身分於莒光園地談話，同時也是首位參加精神戰力周的總統。賴總統在影片中指出，不對稱作戰的思維是「避其鋒、擊其弱」，軍事實力的強弱，不是用數學加減法計算，歷史上以少勝多的案例比比皆是。

賴總統日前到台中清泉崗基地視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，並為「國軍精神戰力專案教育」錄製勗勉談話；當天他視察漢光演習任務前的飛機維保檢查，接著與戰鬥機聯隊官兵對談，並回應官兵提問。

官兵詢問總統，為何會想來參加「精神戰力周」？賴總統表示，漢光演習是每年國軍最重要的演訓，「總統是三軍統帥，國軍的事就是他的事」，他當然要來傾聽大家的聲音、了解大家的需求。

官兵問及，國家朝國防自主方向前進，是否會讓外界民眾產生是為了戰爭做準備的錯覺？賴總統表示，有些民眾可能會有這樣的疑慮，但大家都知道台灣是愛好和平的國家、台灣人民也都與人為善，「追求和平更是我們始終堅持的方向，但我們要的和平，是一個有穩固基礎、靠自己實力所建立的『真和平』，而這個基礎就是自我防衛的力量」。

針對如何發揮不對稱戰力守護台海和平，賴總統表示，軍事實力強弱，不是用單純數學的加減法來計算，人數與武器裝備的多寡固然重要，但也不能完全代表一個國家的軍事能力；歷史上，以少勝多的案例比比皆是，能以嶄新思維、贏過守舊敵人的經驗，更是不計其數。他強調，台灣雖小，但位處第一島鏈的關鍵位置，有著極重要的戰略地位；未來他會積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防和不對稱戰力就是其中一個重要支柱。

對於官兵提問及賴清德談到對岸，言必稱「中國」。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，年輕官兵可能不覺得「中國」或「中共 」有何不同，不過這種預錄影片必有腳本，用字遣詞代表府方意志；賴總統在軍中堅持稱呼對岸「中國」，與他就職演說及反覆重申「兩國互不隸屬」等作為一樣，都展現其不示弱的政治性格。

黃介正表示，已有美國智庫學者公開警告兩岸的敵意螺旋升高；從五二○以來，華府 或北京對賴政府和先前蔡政府的差異，想必點滴在心頭。