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鴿派鄭文燦下台 誰是下一張兩岸好牌

記者 廖士鋒、羅印冲
當前台海緊繃，陸方日前又在金門海域押走台灣漁船大進滿88號，下任海基會董事長人選，也牽動兩岸關係的走向。(圖／民眾提供)
當前台海緊繃，陸方日前又在金門海域押走台灣漁船大進滿88號，下任海基會董事長人選，也牽動兩岸關係的走向。(圖／民眾提供)

因涉貪案「中箭」落馬，上任僅一個月的海基會董事長鄭文燦請辭，除了引發政壇震撼、綠營派系鬥爭，他的去職也連帶衝擊賴政府兩岸政策和人事布局。號稱「知中派」鄭文燦在一個月任期中，確已盡其所能營造兩岸恢復交流的氛圍，是綠營中罕見鴿派人物，如今隨著他捲入弊案，緩和兩岸理念恐怕更難實現。然而，對賴總統來說，少了這張有分量的交流牌，下一張兩岸「好牌」又在哪裡？

鄭文燦執掌海基會時間雖短，但積極的構思頗多，包含「混團」登陸交流的倡議，試著以創意「踏出第一步」，還在立法院前院長王金平登陸訪問前夕拜會請益，都能看出他試圖打破兩岸僵局、恢復兩岸兩會溝通的用心，這與過去八年海基會主事者面對兩岸交流的態度，有很顯著的差別。

就鄭文燦留下的海基會董事長空缺，陸委會僅表示「有關人事作業會依相關程序處理」，顯然還得由賴清德總統拍板。賴總統當初發布新政府國安首長名單時，也將海基會董事長列入，顯示賴總統深知兩岸關係和雙邊交流的重要性。

賴總統當初發布由鄭文燦、邱垂正分別接掌海陸兩會時，各界幾乎都認為是兩岸人事上的「好牌」，一方面凸顯新政府有意緩和兩岸關係，願以立場相對溫和且有經驗人士負責兩岸事務，另方面或許也能夠防止政府的兩岸政策失去煞車、平衡機制，在重要時刻能夠有較為理性的兩岸事務高層參與決策。

如今鄭文燦去職，海陸兩會最初布局已打亂，兩岸政策團隊缺了要角，更糟的是，當前台海風高浪急，陸方又在金門海域強勢執法，押走台方漁船，兩岸前景在黯淡中透著危機，過去賴政府官員掛在嘴上的「堆疊善意」政策路線，看來更是搖搖欲墜。鄭文燦過去一個月在兩岸事務上的「努力」，會不會也跟著他的政治生命「歸零」？

有人形容海基會是「冷衙門」，這是外行的評論。兩岸交流頻密，海基會是政府唯一授權處理涉及兩岸人民權利義務事務的機關，其對口大陸海協會目前仍由國台辦前主任張志軍擔任，可見陸方也知深兩會平台的重要性。準此，賴總統應慎選海基會董事長的接任者，這個人選除了是賴總統對兩岸關係的重要表態，無疑也是向北京傳遞政治訊號的機會。

兩會 賴清德 王金平

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