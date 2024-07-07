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德州宣布成立在台辦事處 州長：與台灣站在一起

記者陳熙文／台北即時報導
台灣經濟部長郭智輝（前右三）7日出席「與美國德州政府經濟合作發展意向書」簽署儀式，與德州州長格雷格．艾伯特（Greg Abbott，前左三）簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明。（記者胡經周／攝影）
台灣經濟部長郭智輝（前右三）7日出席「與美國德州政府經濟合作發展意向書」簽署儀式，與德州州長格雷格．艾伯特（Greg Abbott，前左三）簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明。（記者胡經周／攝影）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）7日宣布成立德州在台辦事處（State of Texas Office in Taiwan），並與台灣簽署經濟發展合作意向書。他並特別在致詞時表示，德州與台灣站在同一陣線。

美國德州州長艾伯特率30人經貿訪問團赴台，7日舉行記者會，宣布在台灣成立德州在台辦事處，並與經濟部長郭智輝簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明，現場包括德州州務卿納爾森（Jane Nelson）、德州眾議員陳筱玲（Angie Chen Button）、德州經濟發展集團總裁德默森（Aaron Demerson）、德州企業各界代表，以及外交部常務次長陳立國皆與會參加。

艾伯特致詞時宣布德州在台辦事處成立，他說，這是除了墨西哥之外，德州本世紀第一個海外辦公室，顯示德州對台灣的重視；不僅要讓德州商界，也要讓全世界都知道，德州與台灣站在同一陣線。

他也說，德州期望在堅實的合作基礎上，持續強化雙邊貿易、增加就業機會以及創新，尤其是在半導體產業，台灣位居全球第一，德州則是美國之首，並且共同提供能源韌性，也各自推進航太科技等領域的領導地位。

艾伯特7日亦與經濟部簽署「經濟發展合作意向書」。艾波特指出，台灣的發展對世界至關重要，德州對台支持強健，將協助雙方推展更好的經濟合作關係。

德州 眾議員 墨西哥

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