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大屋頂下／賴清德完全沒有挑釁的意思？真假黃埔與真假總統

聯合報／黃年

賴清德接受「時代雜誌」專訪，回答「互不隸屬論」的問題。他說：我講的是事實，而且這個事實不是我第一個講，我完全沒有挑釁的意思。

賴清德的說法顯示，他知道，他的相關表述已經「被視為挑釁」。所以，他要向內外解釋：我完全沒有挑釁的意思。

中共顯然視賴清德的相關表述為「挑釁」，反應十分強烈。逕稱為「台獨自白書」，「頑固堅持台獨立場，充分暴露台獨工作者本性」，「背叛民族祖先／千古罪人」。問題是：賴清德在煮稿階段，曾否預想他的這套兩岸論述會不會被對岸視為「挑釁」？

賴清德必不願見如今「被視為挑釁」的局面，否則他就不必解釋「我完全（完全！）沒有挑釁的意思」。

那麼，就有兩種可能。一、他真的不知道這樣會被視為挑釁，那是無知。二、他明知是挑釁，但沒想到後果如此不可收拾，這就是色厲內荏。挑釁在前，告饒在後。

賴清德說，蔡英文在2021年國慶就提到「四個堅持」，馬英九也說過「中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」。意思是說：他們兩人說都可以，為何我說就不可以？

首先，賴清德已將「互不隸屬論」去脈絡化及偷換概念。不僅與馬英九的論述完全不同，也已將蔡英文的論述加油添醋、偷梁換柱。

馬英九說的是「兩岸」而不是「兩國」，且其兩岸論述是建立在「中華民國是主權獨立的國家」「依據中華民國憲法的憲法一中與兩岸人民關係條例的一國兩區」「九二共識／一中各表」「不統／不獨／不武」「一中各表不能表成一中一台、兩個中國、台灣獨立」「主權互不承認／治權互不否認」的大脈絡、大架構之上。賴清德則完完全全站在馬英九的對立面。

賴清德演說破題就說「中華民國台灣是主權獨立的國家」。試問：賴清德能用馬英九的「中華民國是主權獨立的國家」為他的「中華民國台灣是主權獨立的國家」背書嗎？

賴清德且已將蔡英文的「互不隸屬論」偷梁換柱。他將蔡的「依據中華民國憲法」，改成「依據中華民國憲法體制」，這是在淡化憲法的國家認同，而竊用憲法的儀式與程序。他更將蔡的「依據兩岸人民關係條例」完全甩掉，明示拒絕延續「憲法一中／一國兩區」的論述。不僅如此，賴還說過「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義」，又說「台灣與中國互不相屬」。這些都是蔡英文沒有說過的話。

蔡英文可以說，為何我不能說？賴清德覺得委屈。其實，在蔡提出「互不隸屬論」時，中共即將其定位為「兩國論」。因此，在蔡任內兩岸未釀兵燹，並不是「互不隸屬論」過了關，而是因美中角力產生的國際約束使局面沒有破裂。至於選前有人期待賴清德「延續蔡英文路線」，應是希望兩岸不再進入較蔡時代更惡劣的情境。何況，如今賴清德已將「蔡英文路線」偷天換日，塗改得面目全非。

賴的想法是，蔡英文切香腸拿到的，如「互不隸屬論」，他要收割；另蔡英文用以聯結兩岸關係的，如兩岸人民關係條例，他卻要甩掉。但這並未使賴清德成就「延續蔡英文又超越蔡英文」的形象，反而竟落得如今要用「我完全沒有挑釁」來喊冤的處境，自討沒趣，自取其辱。

問題的根本，是在賴清德與蔡英文及馬英九是三個不同類型的人物。蔡英文在美國及台灣內部的信任度比賴清德高，馬英九在美國、台灣內部與中國大陸14億人中的信任度也比賴清德高。人無信不立，賴清德自詡「務實的台獨工作者」，如今深陷「疑獨論／疑賴論」的糾纏，可說只是剛好而已。

賴清德的困境是：他不敢搞台獨，因為他知道那樣會被視為「挑釁」；但是他又放不下「內殺型台獨」，所以玩弄「兩國互不隸屬就是台獨的定義」，這則是更大的「挑釁」。

其實，賴清德團隊正在嘗試修補他的破洞。鄭文燦說，賴清德的「互不隸屬論」，是符合中華民國憲法的「兩岸分治」精神；梁文傑說，「賴總統的講法也是依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例」；邱垂正則說，「兩岸關係就是兩岸關係」，且將中華民國憲法及其增修條文（因應國家統一前需要）、兩岸人民關係條例及其他相關法規全部家當都曬出來了。至此，兩岸人民關係條例又回來了，「互不隸屬」則變成了「符合中華民國憲法的兩岸分治精神」，「兩國論」更變成了「兩岸論」。由此確證，賴清德已發覺自己說錯話，開始補破網。

然而，那些渾話既然是賴清德自己說的，則這些澄清的話是不是也應當由賴清德親口明明白白說出來，不能與邱垂正等人唱黑白臉。解鈴還需繫鈴人。

但是，賴清德自黃埔百年談話迄今仍維持他所定義的「互不隸屬論」。他且說：秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志的就是假黃埔。

真假黃埔，這是挑釁。

賴清德這些話必然引發的聯想卻是：為中華民國生存發展而戰的才是真中華民國總統，但為「務實台獨／借殼台獨／夢遊式台獨／內殺型台獨」而戰的就是鳩佔鵲巢的假中華民國總統。

真假總統，這更是挑釁。

賴清德已將自己陷於「真假黃埔」與「真假總統」之辨。中華民國陸軍官校是真是假？中華民國總統是真是假？這才是最尖銳的挑釁。

賴清德的黃埔談話，將「有中華民國才有台灣」的兩岸現實，翻轉成「有台灣才有中華民國」的台獨論述。操辦慶典者雖全力為賴粉飾「黃埔／成都／南京／鳳山」的承先啟後，但在司儀的沿革講述中卻刻意未提蔣中正為創校校長，透露了「去蔣化」的伏筆。賴清德如此玩弄中華民國陸軍官校，如此玩弄中華民國，難道不怕玩火自焚？

「雙少數」的賴清德必須警惕，不要自陷於像蔡英文2016就職演說那種「答卷未完成／一試定終身」的宿命；兩岸關係的考試，畢竟仍在滾動進行之中。如果賴清德能幡然醒悟，以真正中華民國總統的立場，說清楚他「是務實的中華民國工作者，而不是務實的台獨工作者」，也沒有「台獨路徑圖」，或許兩岸關係就可能峰迴路轉、柳暗花明。

如此，中華民國陸軍官校及中華民國總統皆可還其本來面目。

賴清德別再感慨：「我完全沒有挑釁的意思。」挑釁在前，告饒在後。可再反芻一下這一句話的無奈、苦楚、荒謬與羞辱。

賴清德 中華民國 蔡英文

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