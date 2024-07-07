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黑白集／對日花錢贖身 護漁誰軟弱？誰幼稚？

黑白集
基隆「福洋266號」漁船在彭佳嶼東北方288浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。(記者游明煌／翻攝)
基隆「福洋266號」漁船在彭佳嶼東北方288浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。(記者游明煌／翻攝)

就在大陸海警扣留澎湖大進滿88號漁船，賴政府尚不知該如何應對之時，日本公務船也登上基隆福洋266號漁船扣人。不少人只看到繳罰款即放人的「台日友好」，卻無視於賴政府的對日軟弱。

對比兩起事件，大進滿號於福建周邊並非台方管轄水域作業，又違反陸方休漁規定，但海巡署仍勉力護漁，甚至不顧後果闖進陸方內水。陸方可謂法理情兼占，難怪賴政府先是色厲內荏，後則低調處理，高層更似神隱。

反觀福洋266號是在彭佳嶼東北方台方暫定執法線邊緣作業，離日本本土或離島都遠著咧！船東主張那裡屬重疊經濟海域，不認為越界。但賴政府有責釐清是否違規兼護漁的船艦在那裡？駐日代表處又在那裡？漁民被迫繳交600萬日圓(約3.7萬美元)罰款獲釋，那叫花錢贖身，那來友好？

以往台日為了釣魚台主權與漁權沒少衝突。馬政府時期甚至出動軍艦護漁，卻遭當時「準駐日代表」謝長廷認為有不惜打仗之意、批評不妥；綠營人士更要求「停止這些幼稚行動」，完全無視於馬政府任內還簽了對等互惠的台日漁業協定。

賴政府對陸「一支喙啾啾叫」(意指僅憑一張嘴說話)兩國互不隸屬，遇事卻「時到無半步」(意指沒有真本事)；對日高唱台日友好，實則不敢得罪、任其揉捏，讓漁民大罵「政府是吃屎的」。究竟誰軟弱？誰幼稚？誰出賣漁民？

日本 釣魚台

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