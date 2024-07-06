即將卸任AIT駐台北處長 孫曉雅：台灣30年民主進展 同感光榮

AIT美國在台協會駐台北處長孫曉雅發表卸任影片。笑稱自己駐台期間達到「個人精彩亮點之一」，就是參加台北市的牛肉湯麵大賽。（取材自美國在台協會臉書）

美國在台協會（AIT ）駐台北處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk）即將離任，透過AIT臉書發布影片。孫曉雅指出，擔任AIT處長的三年，美台互為夥伴、攜手合作。她並表示，自己駐台期間達到「個人精彩亮點之一」，就是參加台北市的牛肉湯麵大賽。

孫曉雅在影片中表示，台灣是她外交官生涯的起點，她在1990年代初派駐到台灣，當時是全AIT年紀最小的職員，而台灣也才剛剛完成了第一次全面的民主選舉，回首過往30年的進展，她感到無比光榮，以台灣有目共睹的驚人成就為榮，也為美台之間因雙方努力，變得更緊密的連結而自豪，同時也很榮幸能在台灣代表美國人民，「在台灣的經驗讓我改變成為更好的人」。

孫曉雅表示，在她擔任AIT處長的三年間，美台互為夥伴、攜手合作，一起達成了好多好多成就，從貿易方面的進展到拓展人民之間的關係，從美國國會議員以破紀錄的人數訪問台灣，其中還包括2022年時任眾議院議長裴洛西，到確保台灣擁有維持自我防衛能力。

孫曉雅提到，她也有獨特的機會結識友善的人民，體驗台灣充滿活力的文化和美麗的風景，逛夜市、參加亞洲騎乘彩虹之旅，第一次乘坐熱氣球，以及「個人精彩亮點之一」：參加去年在台北舉辦的牛肉湯麵大賽，她會永遠珍惜這些回憶。今年見證台灣的選舉過程和總統賴清德 的就職，也讓她不禁想到美國和台灣共有的核心價值「自由、民主、創新」。

孫曉雅最後以中文說：「天下沒有不散的宴席，但台灣永遠都會在她心中，占據一個最特別的位置，謝謝台灣。」