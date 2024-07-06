我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保守派智庫提「第2次美國革命」 川普撇清關係：主張荒謬且糟糕

山東出現龍捲風 鐵皮天上飛、烏雲閃電交加…釀5死83傷

兩岸≠兩國 馬英九籲民進黨不要一再玩火

記者蔡晉宇、屈彥辰、林縉明／台北6日電
前總統馬英九。（本報資料照片）
前總統馬英九。（本報資料照片）

賴清德總統上任後，多次強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬，而陸委會主委邱垂正前天說，「兩岸關係就是兩岸關係」，賴政府被質疑大玩兩面手法。前總統馬英九昨天示警，兩岸關係絕對不是兩國關係，「民進黨不要一再玩火」，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。

賴政府對於兩岸關係，主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，陸委會副主委梁文傑日前更表示，兩岸實質就是兩個國家；邱垂正「兩岸關係就是兩岸關係」的說法，看似「修正」立場。不過行政院長昨卻又表示，中華民國就歷史來看，就是一個主權獨立國家，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，是歷史現狀，要維持的就是這個現狀。

馬英九在臉書表示，賴總統今年五二○就職演說時，再度喊出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，且不顧外界質疑，一直在各種公開場合反覆強調。上行下效，不僅卓榮泰跟著公開講，連陸委會副主委都在廣播節目稱兩岸就是兩國，渾然忘了當初陸委會成立的目的和定位。

馬英九說，「我要非常嚴肅地提醒，民進黨不要一再玩火，置中華民國憲法與台灣安危於不顧。」

馬強調，現在民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視憲法，極度傷害憲法的崇高地位。從近來發生的事件來看，民進黨政府處理兩岸議題完全以意識形態出發，絲毫不顧台灣人民安危，遇到危機不僅束手無策，還祭出旅遊警示嚇唬民眾，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。

馬英九說，兩岸關係現在危機四伏，民進黨政府必須小心謹慎，才能避免肇禍，連累國家與人民。尤其是擔任國家領導人的賴總統，他衷心勸告賴，要以台灣人民為念，把個人的意識形態與政治主張放一旁，把台灣民眾的安全與福祉放最優先。

國民黨立委羅智強說，不論民進黨是否唱雙簧，肯定邱垂正的說法，兩岸關係就是兩岸關係，該解讀是回到憲法。

民眾黨立委黃國昌表示，賴政府應該冷靜思考兩岸政策，每天花時間在意識形態名詞轉來轉去，對台海情勢和平一點幫助都沒有。

中華民國 民進黨 馬英九

上一則

新聞評論／童子賢、鄭麗君「核能」交鋒，能碰出什麼火花？

下一則

國會改革釋憲暫時處分案10日開庭 立院代表2藍1白

延伸閱讀

陸媒盯梢政論節目? 邱垂正：沒說過確有其事

陸媒盯梢政論節目? 邱垂正：沒說過確有其事
賴清德「兩國論」爭議 陸委會：仍依憲法處理兩岸事務

賴清德「兩國論」爭議 陸委會：仍依憲法處理兩岸事務
陸委會副主委梁文傑：依陸標準 馬英九是華獨

陸委會副主委梁文傑：依陸標準 馬英九是華獨
馬英九任總統時 曾推委員會法制化 被民進黨擋下

馬英九任總統時 曾推委員會法制化 被民進黨擋下

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46
一艘澎湖漁船在金門外海捕撈，卻不明原因遭中國海警船逼近、強行登檢，海巡署獲報立刻出動3艘艦艇因應，與7艘中國海警船對峙。(記者廖炳棋／翻攝)

澎湖漁船遭中國強行帶走 台出動3艦艇與7海警船對峙

2024-07-02 10:42

超人氣

更多 >
啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？
花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔
紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界

紐時：拜登、川普在黨內待遇 彷彿兩個世界
家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種

家中混血犬似乎聽得懂人話 飼主驗DNA意外出現稀有品種
今年最值得造訪的5個美國城鎮

今年最值得造訪的5個美國城鎮