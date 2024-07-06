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被陸扣留澎湖船長孝子 9旬母求神盼早歸

記者石秀華／高雄6日電
澎湖籍漁船大進滿88號2日晚在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回，目前船已被扣留在福建泉州圍頭港內。(圖／民眾提供)
澎湖籍漁船大進滿88號2日晚在金門外海作業，疑越界捕魚，遭大陸海警船強行登檢帶回，目前船已被扣留在福建泉州圍頭港內。(圖／民眾提供)

澎湖大進滿88號漁船2日晚間因越界捕魚，遭中國大陸海警登檢並扣留，洪姓船長、丁姓船員及3名印尼籍移工都被拘留。洪姓船長是西嶼鄉大池村人，當地村民指，洪男家中有4兄弟，僅洪男和高齡9旬母親同住，洪男非常孝順，且子承父業，和父親都是「討海人」；村民盼政府盡快和對岸溝通，好讓洪男早日返鄉。

「只要天氣好，洪男就會出海捕魚，靠天吃飯，討海人生活很艱苦。」村民一句話道盡洪男身為捕魚郎的辛酸；村民透露，洪家有四兄弟，其他三兄弟都在台灣，洪男個性內向，沉默寡言，出海捕魚最多在海上待二、三天就上岸，為了照顧九旬高齡的老母親，只要不上船的日子，幾乎都待在竹灣家鄉，連馬公市區也不會去。

村民表示，親友原擔心高齡母親健康，未告知洪男出海捕魚被大陸扣押一事，但老人家等不到兒子返家，頻頻詢問鄰里，加上親友一度要接她到市區住，消息才「走漏」，由於洪母仍習慣住老家，雖現在獨居，但由鄰居和村長負責照料三餐。

洪母相當擔心兒子安危，步履蹣跚地走到家附近宮廟祈求神明保佑，盼兒子早日平安回家；村民也希望政府盡快和對岸溝通，好讓洪男早日返鄉。

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