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軍車行車紀錄器 被爆用陸製產品

台灣新聞組／台北6日電

台灣國軍被全面「陸」侵？國民黨立委徐巧芯5日爆料，不少將軍座車都使用大陸製的行車紀錄器；民眾黨立委黃國昌日前也揭露，國軍內部使用廣泛使用陸製產品。國防部表示，已對各單位安裝的行車紀錄器實施全面調查，如查獲大陸品牌設備則立即停止使用，防杜資安漏洞。

徐巧芯表示，很多將軍座車行車紀錄器為陸製，「若真要追大陸第五縱隊，是否要從國軍整肅起？」看看行車記錄器是否用貼牌的，但事實上是大陸製。

國防部5日回應，各式公務車輛安裝行車紀錄器均依「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」辦理申請及管制。現已對各單位安裝的行車紀錄器實施全面調查，如查獲大陸品牌設備則立即停止使用，防杜資安漏洞。

國防部強調，國軍車輛出勤使用行車記錄器等攝錄影設備，是為確保駕駛行車安全及道路行駛權利，各式公務車輛都已依照相關規定要點辦理與管制。

此外，黃國昌日前揭露，陸軍蘭陽地區指揮部裝上大陸製的太陽能逆變器；三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、國防大學使用大陸製產品，國防部事後坦承確有此事。黃國昌5日批評，若沒有揭發國軍使用大陸製產品，軍方就遮掩裝沒事，要求國防部國安局徹查，全面徹查追究責任，不要想放水。

黃國昌要求國防部長顧立雄全面徹查，他說，除了蘭陽指揮部，還涉及左營海軍軍營、國防大學和三軍總醫院，大陸設備也由逆變器擴大為路由器、工業電腦等通通涉入，國防部後來去查都沒錯，讓人憤怒是有找到才承認，請問國防部軍備局為什麼隱匿，讓台灣綠能國家隊帶頭違法。

國防部 資安 綠能

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