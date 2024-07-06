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黑白集／海域界定權 賴政府拱手送人

黑白集
中國大陸扣留澎湖大進滿88號，似有意藉機擴張海上執法權，以回敬「兩國論」。(圖／民眾提供)
中國大陸扣留澎湖大進滿88號，似有意藉機擴張海上執法權，以回敬「兩國論」。(圖／民眾提供)

中國大陸海警扣押澎湖漁船「大進滿」後，接連兩天，又有漁船在公海捕撈時遭大陸海警追逐驅離。遭驅趕的船隻雖在海峽中線以西作業，但距對岸限制水域甚遠，陸方海警卻稱這是他們的「執法海域」而一路驅趕。看來，對岸似有意藉機擴張海上執法權，以回敬賴清德的「兩國論」。

「大進滿」被扣，是因越界進入大陸領海，又在伏季休漁期間違規使用不合法的底拖網具捕撈。但大陸海警局發布新聞，並未強調該漁船「越界」，而稱之為「台灣省籍漁船」，似有意將休漁執法行為「國內化」。如今，連在公海作業的台灣漁船都遭驅趕，可見對岸故意趁機擴大執法海域的界定。

相對而言，刻意把「兩岸」關係渲染成「兩國」的賴總統，如今面對問題卻騎虎難下。他的兩國論雖逞了一時之快，卻讓台灣漁民四處碰壁，原本兩岸漁民可以共同作業的水域，如今變得寸步難行，真是得不償失。

那天台方海巡艇出海馳援，卻遭陸方艦艇包夾。不僅雙方船艦噸位及數量差距甚大，海巡艇一追即進入對方海域，放眼已見其岸上燈火，才知難而退。別的不說，整個金門根本是在對方「領海基線」之內，台灣漁民真的知道哪裡是台灣海域的終點嗎？政府若對這樣的戰略形勢毫無認識，卻一味逞強，結果連海域界定權都拱手送人！

賴清德

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