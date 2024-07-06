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台漁船被日扣押 繳121萬贖人 船東批台日友好無用

台灣新聞組／台北6日電
基隆八斗子籍「福洋266號」漁船昨凌晨在彭佳嶼東北方288浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。(記者游明煌／翻攝)
基隆八斗子籍「福洋266號」漁船昨凌晨在彭佳嶼東北方288浬，遭日本水產廳公務船登檢、扣船。(記者游明煌／翻攝)

澎湖漁船本月2日越界捕魚遭中國大陸海警船登檢扣船，昨又發生基隆漁船「福洋266」號進入日本奄美大島附近捕魚，遭日本水產廳公務船登檢，並扣留盛姓船長及洪姓輪機長，蔡姓船東匯給日方約新台幣121萬罰款才獲釋，並批政府說的「台日友好」根本沒有用。

海巡署人士表示，台方漁民違反台日漁業協議在先，若外籍船隻闖入台灣海域也會被扣船。

福洋266號船有台籍盛姓船長、洪姓輪機長和6名印尼籍漁工，船在6月25日自基隆八斗子漁港出港，主要捕鎖管；漁業署漁業監控中心前晚9時發現福船超出護漁範圍後，即聯繫船主，但該船仍於昨凌晨零時許，在彭佳嶼東北方288浬（暫定執法線外1.5浬），遭日本公務船登檢原地扣船，其中盛、洪兩人遭扣到公務船上，海巡署上午6時50分獲報調派南投艦趕赴現場。

海巡署指出，經駐日人員查證，福船進入日方奄美大島附近海域作業，因違反當地漁業規範，遭日方取締。

基隆區漁會試圖撥漁船衛星電話卻未通，也有漁民說，過去在附近作業都沒出事，不解這次為何會被扣船；經漁業署、外交部與日方交涉後，日方同意只要船主付罰款600萬6000元日圓（約新台幣121萬3000元）後，人船就可以離去。

蔡姓船東下午4點前匯款，日方完成相關手續後，在台灣時間下午5時34分放人，船長等兩人在下午6時01分安全回到船上。

蔡姓船東表示，「我國政府是吃屎的，一直在說什麼台日友好」，就他了解，那裡海域應是重疊的經濟海域，他不認為有越界，但也只好吞了，真的莫名其妙；漁船被日本放了，不會馬上回基隆，會在海上繼續作業，因為1趟出去就要60多萬油錢等費用，這次付121萬，要再抓一些漁獲回本，否則就虧死了。

基隆區漁會表示，上次基隆漁民被日方登檢扣船是6、7年前，3艘船因越界被罰錢了事，罰款從數十到數百萬不等，最多被罰800萬元。漁會說，被日方登檢頻率不高，有時是跟著魚群和海流走，有「拚一下，不會這麼倒楣」的心態才會越界，會加強宣導。

海巡署內部人士說，根據台日漁業協議，兩國各自畫分護漁作業區域，從福洋266號船作業軌跡來看，已越過台方護漁區域、進入日方範圍，「簡單說就是撈過界了」。

海巡署人士表示，台方漁民違反協議在先，日方要求繳罰款才放船放人，似乎也沒有不合理地方；以台灣來說，外籍船隻闖入台灣海域違法作業，也會依法規、情節輕重扣人船，嚴重的船隻還會被沒入。

澎湖漁船因在金門外海越界捕魚遭陸方扣留，立即升級兩岸事件，金門漁民說，兩案是雷同情節，但澎湖漁民被陸方抓，幾乎是陸委會再加綠營立委連番砲轟，可是當基隆漁民被日方取締，卻看不到執政黨強力抗議，中央根本是雙標。

基隆漁船遭日登檢 罰款獲釋 製表／廖炳棋、游明煌
基隆漁船遭日登檢 罰款獲釋 製表／廖炳棋、游明煌

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