陸「懲獨」風險升 路透：外商擬撤在陸台籍員工

北京宣布懲治「台獨」頑固分子最重可判死刑後，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離大陸。（本報資料照片）

路透引述四名知情人士說法報導，北京宣布懲治「台獨」頑固分子最重可判死刑後，一些外國企業正在考慮將台灣員工調離大陸。

報導指出，一名律師和二名高階主管表示，這項新規導致一些台灣外派人員以及在大陸營運的跨國公司，緊急評估其法律風險和影響程度。

博欽律師事務所駐北京合夥人吉莫曼表示：「有數家企業來找我們評估其人員面臨的風險。」吉莫曼拒絕透露這些企業名稱或產業。

吉莫曼說：「這些企業仍然擔心是否存在灰色地帶，比如說，在社群媒體 的無害貼文，或在台灣選舉 中投票 給特定政黨、候選人，是否會被解讀為參與台獨活動。」

根據台灣政府最新調查，截至2022年，約有17萬7000名台灣人在大陸工作。

二名高階主管表示，一些在大陸營運的外商企業已就安全問題與員工舉行會議。由於此事的敏感性，他們不願透露姓名。另一名消息人士指出，部分在大陸的台灣員工已收到並接受離開大陸的方案。

一名台商高階主管告訴路透，繼大陸反間諜法和香港國安法等措施後，大陸上月發布的懲治台獨「22條意見」增加在大陸做生意的不確定性。

另一名高階主管任職於一間大型跨國公司，這間公司的台籍高層經常到大陸出差。這位主管指出：「目前尚未達到決定不把他們送往那裡（中國）的階段，但是我們每天都會審視風險。」

華府智庫大西洋理事會全球中國中心研究員宋文笛表示，懲治台獨的「22條意見」將迫使外國企業「要嘛就完全退出中國營運以留住台灣人才，要嘛就停止雇用台灣人才」，這將代表「在中國工作或生活的台灣人會更少，進而使北京當局想贏取台人支持的企圖變得更為困難」。