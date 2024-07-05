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新聞幕後／台漁船越界理虧 個案化、三管齊下解危

記者 周佑政、侯俐安
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭大陸海警船登檢扣押帶走，有漁民說，中國海警船3日持續在金門東北角海域巡邏，要求附近作業的台灣漁船駛離。（中央社）
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭大陸海警船登檢扣押帶走，有漁民說，中國海警船3日持續在金門東北角海域巡邏，要求附近作業的台灣漁船駛離。（中央社）

澎湖籍漁船大進滿88號遭大陸海警船以休漁期越界等為由強制帶回，兩岸爭端再起，台方力促對岸放人放船，迄今未見回應，總統府及國安單位連日召開緊急會議，以「個案化，三管齊下」方式危機處理，希望盡速讓陸方釋放人船。不過，由於兩岸協商管道中斷已久，陸方將賴總統的「互不隸屬」視為挑釁言論，加上人船都在陸方手上，台方籌碼不多，增加此案斡旋難度，仍在尋求突破。

過去兩天，包括府院、國安單位與相關部會密切聯繫；並透過漁政單位、陸委會與海基會與陸方溝通，台方希望陸方勿用政治因素處理此事，應依正常程序處理，而海基會已致函大陸海協會，並請陸方釐清原因，盡速釋放人船平安返台。

府院第一時間定調台方漁船是在大陸福建周邊水域作業，非台方管轄範圍，且此時正逢大陸休漁期間，台漁船闖入陸方水域作業，因此遭陸方執法。府院自知台方理虧，加上美方關切不希望升高局勢，因此採取「個案化」原則處理，盼事緩則圓。同時，政府部門也透過漁政單位再次提醒附近海域作業漁船注意可能風險，避免再有漁船越界被扣留，讓情況更棘手。

熟悉兩岸事務人士表示，政府對此案已定調趨向「往事實方向處理」，畢竟台方漁船違反陸方休漁期規定在先，登檢地點也在陸方海域，皆為事實，台方承認漁船越界，也盼與陸方就理論理，這次事件由總統府及國安單位指揮處理，海委會主委管碧玲近乎神隱，陸委會主委邱垂正則站上火線定義兩岸關係就是兩岸關係，強調政府立場一貫沒改變，台方刻意低調避免升高對立，持續透過官方、海基會及民間三個管道盼與對方接上線溝通，以營救我漁民回來為優先考量。

知情人士表示，低調、不要政治化，是處理此案的共識，美國的一貫立場都是不要太有變動，這次大陸也沒有太激烈。涉兩岸人士也說，若雙方同意就個案化處理達成默契，低調快速裁罰後台灣漁民和漁船就可回來，賴政府低調避免兩岸衝突，而事發當天台方海巡艇進入陸方海域，當天陸方並未將台方海巡艇拘留，也可說是極度克制與善意，「任何危機與意外都是重啟對話的起始點」。

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