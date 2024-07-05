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新聞評論／陸委會兩岸關係定位要清楚一致 不可反覆

聯合報社論
陸委會對兩岸關係定義，一下稱「兩國」、 一下指「兩岸」，讓人如墜五里霧中。(記者謝守真／攝影)
陸委會對兩岸關係定義，一下稱「兩國」、 一下指「兩岸」，讓人如墜五里霧中。(記者謝守真／攝影)

陸委會主委邱垂正4日下午開記者會，回答有關澎湖籍漁船因越界遭大陸海警扣押的相關問題。邱垂正很守分的覆述賴清德總統就職演說中的「中華民國體制」，另外則追加「兩岸人民關係條例」，並且再三強調是「兩岸」關係，並且用「中國大陸」稱呼對方，以「中共」稱對方政府。一時之間，陸委會又回到早先陸委會的身分，與五二○之後的陸委會有顯著不同。

五二○後，賴總統一再發表兩岸互不隸屬的「新兩國論」；陸委會副主委兼發言人梁文傑兩天前還強調，除了憲法，在台灣其他法律制度都把對方當國家，實質上就是「兩個國家」。梁文傑的說法是在對賴清德表忠，但就政務官而言，卻是失格的言論。他扭曲憲法和法律規範的基本精神，就連陸委會存在的法理都順著賴總統的調性丟在一邊。政務官如自我否定，豈可能發揮陸委會的功能？

馬英九基金會執行長蕭旭岑說得明白：如果公開把中國大陸當成「另一個國家」，陸委會就失去存在的理由；梁文傑應主動辭職，賴總統也應將陸委會裁撤。若依照賴清德的「兩國論」架構，根本不應設置陸委會。簡言之，憲法明訂了「一國兩區」的架構，陸委會就是在這個架構下執行《兩岸人民關係條例》規定的機構。抹掉「一國兩區」的基礎，陸委會就失去存在的依據，無運用公權力依法行政的資格。那麼，要陸委會幹嘛？

賴清德一再表示要守護憲法，卻不斷否定憲法「一國兩區」的精神，又無能廻避相關現實，只能不斷利用大陸懲治台獨的見解擴大渲染，稱台灣派、中華民國派、中華民國台灣派在陸方眼中都是台獨。梁文傑則更跟進說，馬政府用中華民國在台灣搞獨立，這種「華獨」，對大陸而言，和「台獨」是一樣的。不僅如此，陸委會突然提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議國人避免非必要赴陸港澳旅行。這種態度，也是在製造兩岸緊張和升高仇恨，充滿挑釁意味。陸委會如缺乏以兩岸和平為念的關懷，遇到漁船越界被扣事件，它要用什麼立場來解決？

事實上，以兩岸民眾和台商往來之密，政府即使想要兩岸回到三通前的斷絕狀況，根本是做不到的事。然而，它卻能威嚇自己的人民，要大家「自己看著辦」；一旦出了事，人們只能後果自負，別指望政府出面處理。連金門翻船也難處理順當，民眾想靠這個固執強硬的政府處理任何事，恐怕是癡心妄想。

陸委會沒有能力改善兩岸關係，卻頻頻發布強硬決策製造新的緊張，不計後果。例如，發布橙色警戒針對大陸也就罷了，陸委會卻偏偏要擴及港澳。試想，如果港澳也有樣學樣，對民眾發布台灣旅遊警戒，不會對台灣旅遊業造成重創嗎？去年來台觀光客，香港人以110萬人奪冠，即使台港官方關係緊張，但民間互動有增無減。毫無友善觀念的賴政府，卻在四處樹敵。

昨日之陸委會與兩日前的陸委會，對兩岸關係定義不同，說法不同，讓人如墜五里霧中。兩岸關係複雜多變，要靠陸委會定錨，大家才有遵循方向，否則兩岸各種事務和交流，無從依附，對岸亦不知要對準哪一個陸委會來採取相應對的措施。兩天前的陸委會顯然處於迷航之中，果然招來對口的國台辦一陣痛罵。昨天的陸委會校正航道，希望能在跌停之後止損。一個前後政策不一的陸委會，只會造成兩岸關係更多的問題。當然，最後的底線，也要看船長賴清德到底要「兩國關係」還是「兩岸關係」。

賴清德 中華民國 馬英九

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