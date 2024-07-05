賴清德「兩國論」爭議 陸委會：仍依憲法處理兩岸事務
陸委會主委邱垂正昨親自主持陸委會記者會，就賴總統兩岸論述引起的爭議表示，賴總統在就職演說開頭就表示依據「中華民國憲政體制」，這包括中華民國憲法及其增修條文，以及兩岸人民關係條例等相關法規，政府未來也是會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，「處理兩岸事務的立場也從未改變」。
邱垂正強調，「兩岸關係就是兩岸關係」；兩岸高度政治性的議題短期無法解決，除非中共放棄敵對的意識形態或是政治框架的前提及武力脅迫的手段。他呼籲對岸應停止對台一切威脅恫嚇，正視兩岸現實，「在對等尊嚴的原則下對話交流來累積善意互動的循環」，同時回應雙方人民與國際社會的期待。
他表示，兩岸民生議題、事務性議題等，都不該牽涉任何政治前提或政治操作。雙方應降低敵意螺旋，防止意外衝突發生，政府未來會在對等互惠的原則下，讓善意的堆疊成為兩岸良性互動的動力，「我們願意從這個方向來努力，也呼籲對岸要跟我們相向而行」。
談到大陸批評賴政府稱兩國互不隸屬是販賣「兩國論」，邱垂正回應，中華民國是一個主權國家，「查看了我們所有的憲法條文，我們從來沒有跟世界上任何一個國家是有隸屬的」，兩岸互不隸屬既是客觀事實也是台海現狀。
至於2月金門漁船案，邱垂正表示靜待司法調查的結果，台方願提前給付給大陸家屬慰問金。他透露，正與陸方交換意見，盼能妥善解決早日落幕。而3月迄今胡姓釣客仍未返台，邱垂正則再度呼籲大陸有關部門應該盡速無條件送其回到金門，「扣留胡姓釣客的方式並不妥當，且傷害兩岸人民情感」。
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