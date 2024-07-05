賴清德「兩國論」爭議 陸委會：仍依憲法處理兩岸事務

陸委會主委邱垂正4日就賴總統兩岸論述引起的爭議表示，政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，「處理兩岸事務的立場從未改變」。（記者許正宏／攝影）

陸委會主委邱垂正昨親自主持陸委會記者會，就賴總統兩岸論述引起的爭議表示，賴總統在就職演說開頭就表示依據「中華民國 憲政體制」，這包括中華民國憲法及其增修條文，以及兩岸人民關係條例等相關法規，政府未來也是會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，「處理兩岸事務的立場也從未改變」。

邱垂正強調，「兩岸關係就是兩岸關係」；兩岸高度政治性的議題短期無法解決，除非中共 放棄敵對的意識形態或是政治框架的前提及武力脅迫的手段。他呼籲對岸應停止對台一切威脅恫嚇，正視兩岸現實，「在對等尊嚴的原則下對話交流來累積善意互動的循環」，同時回應雙方人民與國際社會的期待。

他表示，兩岸民生議題、事務性議題等，都不該牽涉任何政治前提或政治操作。雙方應降低敵意螺旋，防止意外衝突發生，政府未來會在對等互惠的原則下，讓善意的堆疊成為兩岸良性互動的動力，「我們願意從這個方向來努力，也呼籲對岸要跟我們相向而行」。

談到大陸批評賴政府稱兩國互不隸屬是販賣「兩國論」，邱垂正回應，中華民國是一個主權國家，「查看了我們所有的憲法條文，我們從來沒有跟世界上任何一個國家是有隸屬的」，兩岸互不隸屬既是客觀事實也是台海現狀。

至於2月金門漁船案，邱垂正表示靜待司法調查的結果，台方願提前給付給大陸家屬慰問金。他透露，正與陸方交換意見，盼能妥善解決早日落幕。而3月迄今胡姓釣客仍未返台，邱垂正則再度呼籲大陸有關部門應該盡速無條件送其回到金門，「扣留胡姓釣客的方式並不妥當，且傷害兩岸人民情感」。