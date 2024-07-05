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冷眼集／台船遭扣善後 賴清德須證明能處理兩岸關係

記者 陳熙文
澎湖籍漁船大進滿88號遭大陸扣押，再次挑動兩岸敏感神經，賴清德必須證明他有能力處理兩岸關係。（本報資料照片）
澎湖籍漁船大進滿88號遭大陸扣押，再次挑動兩岸敏感神經，賴清德必須證明他有能力處理兩岸關係。（本報資料照片）

澎湖籍漁船大進滿88號遭大陸扣押，再次挑動兩岸敏感神經，處理稍有不慎，極可能從單一事件升級兩岸衝突。在中美共管台海風險的現在進行式下，美國務院聲明鼓勵兩岸維持溝通管道暢通，並以和平方式解決此事件，美方重申敦促兩岸對話的立場，接下來，賴清德總統必須證明他有能力處理兩岸關係。

賴政府第一時間冷處理，一方面可能是自知漁船越界在先，但在情勢尚未完全明朗之下，賴政府的決定更像是先一步淡化事件色彩，避免上綱至對岸否認台方治權的政治爭端。

然而，賴政府把事件責任推給漁船，或許初步成功不讓情勢升溫，但要讓大陸放船放人，終須透過兩岸協商。

兩岸長期關閉溝通大門，賴清德上任後雖然口頭上說願意對話、維持現狀，但他的台獨言行以及堅持中華民國與中華人民共和國「互不隸屬」主張，給了對岸發動圍台軍演、對台經濟施壓的藉口，對岸多次嚴詞抗議，賴政府仍不願修正。

近期忙於內政的賴總統，又是設立總統府層級的委員會，又是針對國會改革與在野黨展開釋憲大戰。不過，兩岸之間的結不解開，賴總統想推動的內政勢將難以施展，穩住兩岸，才有經濟發展。兩岸互動在蔡政府執政之下已冰凍八年，對岸現在諸多動作頗有試探意味，兩岸走向和平或是對抗，繫於賴一念之間。

近日，華府兩岸學者也呼籲兩岸對話並建立溝通管道，並認為美國應私下向中方官員承認，賴清德總統就職演說的調性和內容偏離了幾位前任總統，但也應強調這些談話和實際行動的區別，沒有證據顯示賴政府計畫採取破壞穩定的措施。

賴政府近日處理澎湖漁船事件的刻意低調及理性自持，與向來面對大陸高舉「抗中保台」旗幟的做法大不同，陸委會主委邱垂正親上火線滅火「新兩國論」，顯然賴政府已接收到訊號，管控台海風險，已是當務之急。

賴清德 中華民國 國務院

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