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陸媒盯梢政論節目? 邱垂正：沒說過確有其事

記者廖士鋒／台北5日電
陸媒介入台灣電視台政論節目案，陸委會主委邱垂正指自己沒有講過「確有其事」。(記者許正宏／攝影)
陸媒介入台灣電視台政論節目案，陸委會主委邱垂正指自己沒有講過「確有其事」。(記者許正宏／攝影)

報載新華社記者介入台灣電視台政論節目案，政府行政調查已超過一周，陸委會主委邱垂正昨稱，自己沒有講過「確有其事」，而是要表達有進行相關調查，似有意淡化政府在此案的角色。

邱垂正昨主持陸委會例行記者會時還原當時自己說法，稱當天在立法院備詢，因為最後剩兩秒鐘，他說「有，我們有跟文化部一起在做行政調查」，意思是說「我們有在做調查」。

就陸媒在台駐點，他表示陸媒記者在台應遵守台灣法令規範，包括兩岸條例、大陸人士來台許可辦法、大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪的注意事項等，不得從事與許可目的不符的活動，包括從事政論節目的規畫或是製作相關活動。

至於行政調查進度，邱垂正說，各主管機關，包括文化部、NCC，都依其職權向必要的相關機關和人士進行了解與約晤，正在盡速彙整處理情況，如果有適當時機，會對外說明。

針對國安局長蔡明彥稱有收到各種情資，調查局已立案，是否有相關消息？邱垂正表示，行政部門只能依照行政職權進行必要行政調查，司法機關司法調查他只能表示尊重，「我們如果有查到具體事證也可移轉司法機關，但我們程序還在進行中」。

立法院外交及國防委員會昨邀請陸委會、文化部、國安局、調查局與國家通訊傳播委員會報告「近期中共對台滲透作為樣態與因應」。不過委員會召委王定宇在上午會議開始不久，就宣布休息到下午兩時半再開會，下午兩時半則直接宣布散會，導致現場沒有立委能夠質詢，僅有官員向媒體詢問的回應，而國安局長蔡明彥、陸委會副主委梁文傑都沒有向媒體公布任何具體的調查結果。

中共

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