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黃國昌再爆料 三總、艦指部也用華為

記者林銘翰、李人岳／台北5日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌再爆料。(記者曾原信／攝影)
民眾黨立法院黨團總召黃國昌再爆料。(記者曾原信／攝影)

民眾黨立委黃國昌先前踢爆，蘭陽指揮部裝設陸製逆變器，他昨天再度爆料，三軍總醫院松山分院、海軍艦隊指揮部、國防大學也都有使用陸製產品，涵蓋逆變器、路由器及工業電腦，還包括華為的產品，難道所謂的綠能國家隊，已經變成民進黨口中的第五縱隊。軍備局回應，已要求立即拆除違約陸製品並停止運轉，並研議違約懲罰做法。

軍備局昨晚對回應，經過清查，在陸軍蘭陽指揮部查獲違約陸製變流器計陸軍紅柴林44個（德國ＳＭＡ品牌，大陸製）、海軍艦指部平海營區62個（台灣中達電品牌，大陸製）、三總松山分院22個（台灣台達電品牌，大陸製），共128台。

另外，蘭指部查獲二部華為路由器，及一部台灣品牌、大陸製造的資料讀取器；國防大學則無使用陸製產品。

黃國昌批評，行政部門永遠不肯誠實面對問題，被抓到才願承認。國安會聲稱八大基礎資訊關鍵設施禁用陸製設施，難道軍事要塞就可以使用？他也質疑國防部是否隱匿消息。

民眾黨立委黃國昌續追光電標案，再質疑軍方使用華為路由器。軍備局晚間證實，查獲陸軍紅柴林營區使用2台大陸華為品牌路由器，及1台台灣研華、大陸廠生產的資料讀取器，後續將針對違規廠商態樣懲罰。

黃國昌曾揭露，國軍光電標案使用中國大陸製逆變器，他進一步指出，標案中的路由器是華為生產、工業電腦也是陸製，恐影響國家資安，要求政府立即解約、求償，並且徹查究責。

軍備局回應，黃國昌6月25日至陸軍紅柴林營區，查獲永梁公司承攬太陽光電設置案使用陸製變流器44個（德國SMA品牌、大陸製），另於6月26日院會質詢時，要求全面清查永梁及聯合再生公司承攬案件。軍備局提到，黃國昌7月1日要求陸軍再查察紅柴林營區，計查獲陸製路由器2台（大陸華為）及資料讀取器1台（台灣研華品牌、大陸廠生產）；至於國防大學率真營區，則無使用陸製產品。

華為 德國 綠能

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