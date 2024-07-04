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懲獨22條公布後 路透：一些外企考慮將台灣員工遷出中國大陸

記者黃國樑／即時報導
中國大陸北京當局6月21發布「關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。（記者陳政錄／攝影）
中國大陸北京當局6月21發布「關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」。（記者陳政錄／攝影）

路透報導，四位知情人士稱，在北京表示可能對「頑固」台獨分裂分子判處死刑後，一些外國公司正在考慮將台灣員工遷出中國。

知情人士稱，新的指導方針導致一些台灣僑民和在中國經營的外國跨國公司爭先恐後地評估自己的法律風險和敞口（exposure），其中包括一名律師和兩名直接了解討論情況的高管。

博欽律師事務所駐北京的合夥人、律師詹姆斯．齊默爾曼（James Zimmerman）說，「有幾家公司來找我們評估其人員面臨的風險」，但出於保密原因，他拒絕透露具體公司或行業的名稱。

齊默爾曼說：「這些公司仍然擔心可能存在一些灰色地帶，例如善意的社交媒體帖子或在台灣選舉投票給特定政黨或候選人是否可能被解釋為參與支持獨立的活動。」

報導稱，根據台灣政府的最新調查，截至2022年，約有17萬7000名台灣人在中國大陸工作。鑑於台灣員工的語言能力和對中國文化的熟悉程度，許多在中國的跨國公司都雇用了台灣員工。還有更多的工作是為在中國大陸經營的無數台灣公司工作，根據台灣政府估計，自1991 年以來，這些台灣公司的投資已超過2000億美元，幫助推動了中國的增長，成為世界第二大經濟體。

兩位高層表示，一些在華經營的外國公司已經與員工舉行了安全會議。另一位了解此事的消息人士稱，一些在中國的台灣工作人員已經收到並接受了離開中國的選擇。

6月21日的指導方針（懲獨22條）將推動台灣加入以建國為條件的國際組織、進行對外官方交流以及鎮壓推動「統一」的政黨、團體和人士定為犯罪行為。法律專家表示，同樣非法的還有「其他試圖將台灣從中國分裂出去的行為」。

報導稱，一位在中國大陸與台灣投資者合作的高級主管表示，在中國宣布新指導方針後，他的手機就亮了，人們正在討論這些指導方針對他們的工作可能意味著什麼。他表示，繼中國反間諜法和香港國家安全法等措施出台後，這些指導方針增加了在中國開展業務的不確定性。

第二位高階主管任職於一家大型跨國公司，該跨國公司的台灣高層經常前往中國大陸出差。這位高層表示：「尚未到決定不將他們送往那裡的階段，但我們每天都會審查風險。」

大西洋理事會全球中國中心研究員宋文迪（音譯，Wen-Ti Sung）表示，這些指導方針將迫使外國公司「要嘛完全遷出業務以留住台灣人才，要嘛停止僱用台灣人才。」宋說，這將意味著「在中國工作或生活的台灣人會更少，從而使北京試圖贏得他們的民心和思想的努力變得更加困難」。

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