台船遭扣 漁會：兩岸緊張 犧牲漁民生計

金門海巡隊3日正常出勤，海巡人員一早就登船出海值勤。（記者蔡家蓁／攝影）

澎湖籍漁船大進滿88號遭控越界非法捕魚押回大陸調查，澎湖區漁會表示，當地長期是傳統作業海域，漁民在「傳統漁場」捕小管卻被大陸海警船押走令人不解；兩岸政治緊張關係，犧牲了漁民生計與生命安全，希望政府拿出對策，並在兩岸尚未溝通協調前，由海巡署加強在該區域進行「護漁行動」。

上月一艘大陸「三無」漁船在澎湖花嶼海域曾遭海巡隊登檢押返，船上約100公斤漁獲全數海拋，船上四人正在金馬澎分署第七岸巡隊留置室等待進一步調查，前晚發生澎湖漁船遭大陸押回事件後，澎湖漁民質疑對岸強力執法「還以顏色」。

澎湖縣長陳光復表示，7月是小管期，過去澎湖籍漁船都會到此傳統漁區作業，2003年以來約有3案17艘船被陸方扣押，最後都有贖回，這次是單純事件，不要複雜化、政治化，「就算厝邊，也難免有磨擦」，現在最重要的是希望中央盡快協助協商，平安釋回人船。

澎湖兩岸交流協會前理事長林炳坤說，往年小管期，澎湖漁民習慣到金門外海作業，兩岸關係好的時候，對岸睜一隻眼閉一隻眼，現在兩岸搞成這樣，「我們常稱大陸漁船越界捕魚，動輒驅趕嚴以執法，我們的漁民到對岸海域附近作業，現在又是大陸休漁期，陸方怎會容許越界？」

「這是很單純違反大陸休漁期的案件…」林炳坤說，金門漁船在休漁期都不敢靠近作業，澎湖漁民也應自律，此案依大陸的規定罰錢了事，不樂見被操作成政治事件，升高兩岸仇恨值，徒增困擾。

海洋委員會主委管碧玲昨晚表示，本案為台方漁船在陸方水域作業，又適逢伏季休漁期，而遭海警執法，海巡署盡力馳援，未來陸委會、漁業署將透由兩岸溝通，希望陸方依程序盡速放船放人。管碧玲說，值此中共 海警執法轉趨積極之際，為保護台灣漁船作業安全，海巡署將加強巡邏，並提醒漁民鄉親多加注意，避免類似案件發生。

但農業部 表示，此一事件海域是漁民傳統作業區域，以往雙方漁民共同作業，希望陸方能尊重台方作業權益。民進黨 籍澎湖縣立委楊曜說，海巡署跟漁業署對於作業區域是否越界是兩套看法，他必須譴責行政院罔顧漁民安全，漁民不知道台灣海峽安全的漁撈作業範圍，這就是大進滿88號被扣押的主因。