台漁船因越界捕撈遭大陸扣押 上次是17年前

近年我17船遭扣3次遭登檢 製表／翁至成

根據統計，台方查扣大陸非法越界的數量，「遠超過」台漁船被對岸查扣的數量。根據海巡署昨天記者會上的資料，去年台查扣陸方28艘漁船越區捕魚，而上一次台漁船因違反因越界捕撈遭扣押，已是17年前的事。

海巡署表示，2003年至今共3案、17艘漁船，因違反大陸伏季休漁遭登船扣押。上一次2007年6艘澎湖漁船被扣押，當時海巡署獲悉立刻派遣船艦到現場，經溝通護航返回澎湖。

對比台方年年都是「雙位數」查扣大陸籍漁船，反而顯得台方「強勢執法」；有不具名的海巡人員指出，相較於中方扣押台灣漁船，過去多在兩天內放行，台方都要經過縝密的偵詢，一般來說，留置的天數平均落在20天以上。

國家政策研究基金會副研究員揭仲提醒，過去中共 對於台漁民在休漁期的違法行為多半採默許的態度，可視為對台灣漁民的特殊對待。但如果這次是有計畫性地消除這種執法管轄的「身分空白」，未來在中共宣稱領海範圍內由台軍駐守的外離島，相關運補軍租商船甚至台軍登陸艇，都可能成為中共海警取締的對象。他呼籲國安單位應預先研擬應變措施，甚至武裝護航。

澎湖漁船前晚被大陸海警登檢帶回，兩岸衝突再添一樁，外界關注此事是否衝擊仍滯留大陸的胡姓釣客，立委陳玉珍直言「一定會有影響」，她氣憤地說，若政府執意抗中保台，沒有想要維持兩岸良好關係，那就該告訴民眾如何自我保護。

陳玉珍表示，台方漁船的確在陸方沿海基線內2.9海里處，算在泉州內海了，因此被帶走，昔日遇到類似情況，「他們過來一點、我們過去一點」，兩岸關係好就是相互勸導，但兩岸關係降冰點，就是依法辦理。

她說，胡姓釣客事件關鍵在前一件「0214大陸快艇 事件」沒處理好，因此受到牽累，陸委會、海巡署不能說束手無策，即使胡姓釣客人在對岸過得不錯，還是希望能盡快返家，陸委會應與陸方持續協商，讓事件早日落幕。

金門縣長陳福海表示，0214陸船事件、胡姓釣客事件一波未平一波又起，「兩岸互動整個僵住」。他透露，近日曾跟立委陳玉珍提到「是不是一起走一趟北京」，現在不是福建的事了，而是北京的態度，走一趟能讓北京理解金門與台灣角色。

「我有信心跟陳玉珍去北京一趟，人（胡姓釣客）就放回來了。」他說，去北京單純見該見的人就好，就談胡姓釣客的事，胡姓釣客沒理由不放回來，現在兩岸氛圍似乎把釣客事件無限上綱，釣客只是迷航，一位簡單老百姓迷航，軍人身分也查得差不多了，要讓對岸有台階可以下，才有機會將人放回。