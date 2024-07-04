陸扣漁船 台：闖休漁區 單純違規 盡速釋放人船

衝突近2小時 漁船被扣

澎湖籍漁船「大進滿88號」前晚在金門東北角海域捕撈小管，因趨近大陸「領海基線」，遭大陸海警船強行登檢後帶回調查。大陸海警局發言人劉德軍表示，台灣漁船違反「伏季休漁」規定，在「底拖網禁漁區線」內違規拖網作業，使用的網具遠小於大陸官方規定的最小網目尺寸，破壞海洋漁業資源和生態環境，台方有關船隻試圖干擾陸方執法，福建海警予以警告驅離。國台辦發言人陳斌華也稱陸海警正常執法，有關部門將依法依規處置。

台行政院呼籲陸方體恤漁民為求生計涉險捕魚的辛勞，盡快釋放台灣人船，別為漁民單純違規行為升高事態；漁業署長張致盛也盼中國大陸能夠尊重台灣漁船作業權利；民進黨 也喊話，期待政府能透過相關協商機制，呼籲陸方盡快放船放人。

行政院發言人陳世凱指出，本案是台灣漁船闖入休漁期的陸方水域作業，因此遭陸方執法，海巡單位基於保護國籍漁船、漁民作業安全，第一時間馳援協處，後因深入對方水域，為避免升高衝突因此停止緊追，並全程注意確保相關水域作業台灣船隻安全離開。

台方國安人士昨表示，本案漁船是在中國福建周邊水域作業，非中華民國 管轄範圍，而此期間為中國休漁期間，確實存在違犯他國規定風險；而中國近期在東海、南海及金馬周邊水域，確實多有類似強勢作為，與過去不同，並引發國際各方關注與爭議，台方也特別要提醒海上作業國籍漁船注意可能風險。

陸委會指出，希望中共 主管部門在釐清原因後，盡速依有關規定與程序釋放台方人船，並確保人員平安。海基會說，已致函大陸海協會，請陸方盡速公開說明事件始末及登檢帶回原因，釐清原因後盡速釋放人船。

海巡署表示，當時該海域上約有5、60艘漁船作業，已連續幾天了，不確定陸方為何選擇「大進滿88號」登檢取締，但該船遭登檢位置位於陸方領海基線附近，台方漁船在該處捕魚確實有風險，且根據船東說法，大陸海警在前幾天已對該海域作業漁船廣播宣告休漁期禁止捕魚，直到前晚才採取行動。

根據大陸福建發布今年海洋伏季休漁工作方案，5月1日至8月16日實施伏季休漁制度。按大陸漁業法規定，禁止在禁漁區、禁漁期進行捕撈，也禁止使用小於最小網目尺寸的網具捕撈，違者可沒收漁獲和違法所得，處人民幣5萬元（約新台幣23萬元）以下罰款，情節特別嚴重或構成犯罪的，還可沒收漁船、追究刑事責任。