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台漁船越界捕撈遭押回中 台海巡署：上一次發生在17年前

記者翁至成／台北3日電
台灣海巡署副署長謝慶欽說明澎湖籍漁船「大進滿88號」一案。（記者翁至成／攝影）
台灣海巡署副署長謝慶欽說明澎湖籍漁船「大進滿88號」一案。（記者翁至成／攝影）

澎湖籍漁船「大進滿88號」昨晚在金門東北角海域捕撈小管，疑因越界捕撈遭中方海警船逼近、強行登檢帶走，針對台灣3艘船艇不敵中國7艘海警船，海巡署指出，對峙當下是台灣2艘對中國3艘，還說，這不是台灣第一次漁船遭中國帶走，但最近一次已是17年前。

台灣海巡署指出，按照過往，中國是會做事實查明後，裁罰再放行回港，至於現場救援情形，昨天接獲報案，馬上派線上100噸的10081艇及35噸的3505艇艦艇馳援，但有一定的距離，到達現場後，馬上透過廣播溝通要求返還，但對方要求不要干擾，我們就持續不斷廣播。

海巡署說，線上都有一定的部署，也強調中國海警船並非7艘全部同時都在，而是一開始台灣2艘對中國3艘，之後中國再有4艘趕往現場集結，台灣再緊急調派1艘。

海巡署說，澎湖漁船遭查扣，目前跟中國聯繫的部分，是透過線上進行，後台是透過陸委會、漁業署等單位做協調，至於最新的聯繫進度，要由以上兩個單位說明。

海巡署指出，自2003年至今，共以17艘台籍漁船遭中國登檢查緝，其中有3案、11艘都是伏季休漁季遭帶回，繳清罰款後獲釋，6艘是由台灣協商後帶回處理，以昨天的案子來看的話，研判是國籍漁船是正在作業中；而距離上一次漁船被中國帶回，是20076年7月28日。

至於是否因越界捕撈被中國海警船帶走，海巡署並為正面說出「越界捕撈」4個字，僅證實台灣澎湖漁船確實進入中國領海內，也要求中國盡速說明台灣漁船遭查扣原因。

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