陸海警強登檢 帶走澎湖漁船 漁民：對賴政府報復

澎湖籍漁船大進滿88號2日晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭大陸海警船逼近、強行登檢帶走。(圖／民眾提供)

澎湖籍漁船大進滿88號昨晚在金門東北角海域捕撈小管，因不明原因遭中國大陸海警船逼近、強行登檢帶走，鄰近作業漁船透過無線電爭相走告，引起漁民議論與恐慌；台灣海巡署獲報雖立刻派遣3艘艦「護漁」，但不敵對方7艘海警船，任由台漁船被帶回福建圍頭港。

據了解，該漁船除了洪姓船長與1名台籍船員，還有3名印尼 籍移工。金門漁業界人士研判，現在是大陸伏魚季，應該是被對岸認定越界捕魚才被帶走，據悉當時金門外海有數艘大陸海警船巡弋，澎湖漁船不在台禁限制水域範圍內，脫離台方雷達範圍，不知危險降臨，但此說法未獲相關單位證實。

陸委會昨深夜表示，全案由海巡署依職權處理中。海巡署說，澎湖漁船被登檢位置距大陸晉江11.2浬，且為大陸伏魚季休漁期間，將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協調陸方處理，同時呼籲陸方勿政治操作，損害兩岸關係，盡速釋放台漁船及人員。

澎湖西嶼竹灣大進滿88號3天前從澎湖出發，兩天前在海峽中線作業，過去24小時內一直在泉州圍頭東方約12公里處、金門東北海域23.7浬徘徊。昨天晚間8時許，該船在金門料羅港東北東方23.7浬捕撈小管，兩艘大陸海警船靠近拍照，隨即登船檢查後，強行帶走人船。

據指出，海巡人員昨晚7時許就接獲大陸海警船執法的訊息，得知有多艘澎湖漁船在圍頭附近海域作業，本來接到是海警要登檢另一艘漁船，後來卻是登檢大進滿88號漁船，海巡署立刻派遣兩艘船艦，沒想到大進滿漁船已被控制帶走，其他漁船見狀嚇得鳥獸散，並通報相關單位。

海巡署表示，獲報後第一時間派出兩艘船艦趕往現場救援，之後再派第3艘船艦馳援，大陸海警船也呼叫支援，最後台方兩艘海巡船對峙大陸7艘海警船，海巡署漏夜成立應變指揮中心，並通報政府相關單位應變。

金門地方人士表示，金門漁民知道近期兩岸關係敏感，大家都乖乖待在台方水域而不敢越界，雖然過往澎湖漁船都會過來該海域捕撈小管，但近期兩岸關係不佳，大陸海警執法也嚴格起來。該人士表示，5月到8月是大陸伏魚季，基本上這時間大陸漁船不得出海捕魚，澎湖漁船可能運氣不佳遇上大陸海警。

澎湖區漁會總幹事蔡月嬌說，大進滿88號夏天捕小管、冬天捕土魠魚，洪姓船長是澎湖西嶼人，該船是船公司交由船長管理，到昨晚10時許，洪姓船長的家人尚未與區漁會聯繫。她說，根據澎湖老船長的經驗，漁船被押回大陸後，就像台灣海巡逮捕他國違法漁民的做法，會把漁民留置調查並罰款；目前兩岸關係緊張，澎湖許多漁民都認為大陸海警船的強力作為是針對賴清德 政府而來的報復行為。