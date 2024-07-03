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陸盯梢台政論?找無爆料者 藍諷：把沈伯洋當塑膠?

記者屈彥辰／台北3日電
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

自由時報6月25日報導，稱陸媒駐台記者介入台灣「某新聞台」政論節目的製播流程，陸委會證實此事，會與文化部進行調查，但陸委會副主委梁文傑1日對外表示，找不到爆料者，調查碰到困難。國民黨立委王鴻薇2日說，把民進黨立委沈伯洋當台灣的塑膠？沒有爆料者當初又要如何證實有此事？

王鴻薇說，陸委會這麼無能，這起案件最關鍵的爆料人，就是「台灣的瑰寶」沈伯洋。據媒體報導，6月26日沈伯洋就在媒體公開說他「兩個月前已知道此事」，陸委會說找不到爆料者，到底是覺得沈伯洋沒有參考價值，還是單純這是民進黨在冷暴力沈伯洋？民進黨上周才說沈是台灣的瑰寶，這周就把認知作戰專家沈伯洋當台灣的塑膠嗎？

王鴻薇指出，這件事最詭異的點是，兩個月前民進黨的立委就知道會發生此事，行政單位（陸委會、文化部）也都證實有這個事情，但是真的要查的時候，就說查起來很困難，推託說找不到爆料者，各種證據不足的說詞，那當初政府到底怎麼如何證實有這件事？東森主持人劉寶傑一直要政府趕快去查他，有查嗎？有詢問嗎？

王鴻薇強調，她公開呼籲陸委會， 爆料者沒有匿名，就請沈伯洋提供相關事證，這些東西已經放在他那邊「兩個月」了，堂堂一個中華民國立委，竟然都沒有人理他，這真的太過分了，她要請相關單位要上緊發條，包括放走嫌疑人必須有人出來負責，請嚴查到底，毋枉毋縱。

民進黨 中華民國 國民黨

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