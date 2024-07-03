大陸汽車登台搶市 無法可管 台廠憂掀價格戰

大陸汽車品牌以「大陸零件、台灣組裝」進軍台灣市場，汽車業者認為，一旦大陸汽車因此全面進入台灣，整個產業恐恐陷入價格戰。圖為大陸車廠比亞迪位在長沙的組裝廠。（新華社）

近期車市陸續傳出國內有車廠將代理大陸汽車來台，以及汽車品牌有意以「大陸零件、台灣組裝」的方式進軍台灣市場，民眾未來是否會見到大陸品牌汽車滿街跑？汽車業者認為，一旦成真，將立即破壞供應鏈 平衡並創造全新的市場機制，最終整個產業恐陷入價格混戰。

根據現行法規，大陸整車不能進口，汽車零組件卻未受限制，因此進口大陸零件後再組裝成汽車在台銷售，似乎成了是一條可行的路。但不少業者對此表示憂心，但不少民眾認為能用相對較低的價格買到車並非壞事，況且政府長期保護國內汽車產業，但國產車的品質卻未跟上進口車。

對於大陸車以此方式進入台灣，有業者認為不能只從車廠角度出發，台灣還有數十萬家汽車零組件廠商。和泰車總經理蘇純興就說，未來若有車廠採用大陸零件，將對國內中小汽車零件廠形成頗大衝擊。

不只台灣業者憂心，大陸去年出口乘用車高達四一四萬輛，首次超越日本 ，成為全球最大的乘用車出口國。業者表示，大陸汽車品牌以低價策略積極搶攻海外市場，近期日本速霸陸（Subaru）和鈴木（Suzuki）分別宣布將關閉位於泰國 的汽車工廠，顯示大陸車極具侵略性的發展趨勢，傳統車廠不敵大陸業者的競爭，造成當地汽車工業的重大改變。

有業者擔憂，台灣現行法令並未禁止車廠自大陸進口車輛零組件後在國內組裝販售，而經由第三地製造生產，洗產地後再進口台灣的作法，也時有所聞，若此一現象擴大，恐將衝擊台灣本土汽車供應鏈。

產業界人士分析，在政府未有限制和法令約束下，台灣數十萬的汽車上游零組件供應商，未來一旦面臨大陸車大軍壓境是否還能維持既有的營運模式，將是整體產業的巨大考驗。而大陸車開發新車款的速度愈來愈快，且利用在市場直接測試各類車款的方式來加速產品迭代，這樣的手法就會破壞供應鏈平衡並創造全新的市場機制，最終將引發價格戰。

但有業者說，無可否認的是，從中華車代理大陸上汽集團附屬品牌ＭＧ、在台組裝後販售大獲消費者青睞，以及各式大陸車頻頻來台試水溫的消息中，已看到台灣車市正在轉變，部分台灣車廠或許也已從這波大陸車強大的經濟浪潮中受益。

但業者直言，天下沒有白吃的午餐，除車廠獲利考量，政府是否觀察到產業的變化，並做出及時的因應措施，將會是廣大台灣汽車本土供應鏈最重要的存亡關鍵。