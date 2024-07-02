陸委會副主委梁文傑：依陸標準 馬英九是華獨

陸委會副主委梁文傑1日表示，除了憲法，在其他法律制度，台灣都把大陸當成國家，實質就是兩個國家。(本報資料照片)

賴清德總統上台至今已5度談及中華民國 與中華人 民共和國互不隸屬，引起陸方不滿。陸委會副主委梁文傑昨上節目表示，若不把大陸當一個國家，視而不見是「很荒謬的事」；除了憲法，在其他法律制度，台灣都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家。

梁文傑說，歷任總統都堅持中華民國主權獨立，馬英九 擔任總統時也堅持中華民國主權獨立，也曾講過台灣前途由2300萬人決定，以同樣標準就是馬政府用中華民國在搞台灣獨立，「對大陸而言，華獨和台獨是一樣的」。

梁文傑昨接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，直言「他們（指陸方）對賴總統的講話反應有點過度」。他說，大陸認為台灣前途不是2300萬人決定，是要整個中國十幾億人一起決定。馬英九的做法在對岸看來也是獨，大陸很多人認為被騙了，認為這麼多年還是維持現狀，「不接受統一就是獨」，還有馬也跟美國買武器。

主持人引述馬辦說法，馬提出的是「九二共識」基礎下的台灣和大陸地區，梁文傑稱，陸委會是依照兩岸人民關係條例設立的，「賴總統講法也是依照中華民國憲法和兩岸條例」。而使用「國家統一前」這詞是很「藝術的」，在之前這個階段，兩岸維持互不隸屬狀態，兩岸無論要叫「台灣、大陸」，或「中華民國、中華人民共和國」，意思是一樣的。

主持人以「憲法兩岸，實質兩國」詢問是否認同這項說法，梁回應「應該可以這麼說」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，梁文傑若把中國大陸當成另一個國家，陸委會就失去存在理由，建議梁辭職，也建議裁撤陸委會。

蕭旭岑表示，「華獨」是沒有意義的名詞，賴政府不要牽拖，把不支持台獨的人和走台獨路線的賴政府混為一談。

蕭旭岑強調，賴總統對憲法宣誓就職後馬上公開說出違憲的「新兩國論」，置台灣人安危不顧，而賴政府官員不斷拿馬英九背書非常奇怪，怎麼不學馬英九的一中原則與九二共識？

賴清德總統昨晚偕同副總統蕭美琴宴請中央研究院第35次院士會議院士伉儷，他強調會堅持三個使命，一是維護國家生存發展；二是團結國人，保護人民身家及生命安全；三是讓台灣經濟進步、產業持續發展。他並再次提到，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

賴總統表示，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途由2350萬人民共同決定。