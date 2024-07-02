我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一家團圓不到一個月 獲救以中混血人質華裔母腦癌過世

酒瓶毆打、繩索勒脖 佛州男家暴女友後 游泳到外海小島躲藏

陸媒盯梢台政論節目？ 陸委會：若有也是過去的事

記者謝守真／台北2日電
陸委會副主委梁文傑說調查陸媒盯梢台灣政論節目碰到困難。（本報資料照片）
陸委會副主委梁文傑說調查陸媒盯梢台灣政論節目碰到困難。（本報資料照片）

有媒體日前指控新華社駐台記者「盯梢」台灣某電視台政論節目，事件發生迄今已近一周時間，報導的媒體與行政部門卻仍無法提供具體證據或進一步揭露調查進展。對此，陸委會副主委梁文傑1日表示，這件事如果有也是過去發生的事，該名記者已離境，目前的行政調查是追溯性的，調查有碰到困難，「因為大家都否認」，但不排除有一些證據，「有結果自然會公布」。

梁文傑1日接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，針對這起大陸記者「盯梢」傳聞究竟是否真有其事等相關議題，主持人詢問有可能情節跟媒體寫的不完全一樣嗎？梁文傑回應稱，現在只能說大家都否認，如果「有也是發生過，所以這是之前的事」，是曾經發生的，不是現在的狀況，且該名記者也已經離境，所以現在做的行政調查是追溯性的，而由於要追溯到之前，造成查證上的困難，「當然我不排除說可能有一些證據」。

至於陸委會或國安等相關單位是否有掌握報導中所提到的「資深媒體人」，梁文傑表示，「至少從陸委會『這邊沒有』」，陸委會所能做的是行政調查，因為並非國安單位，也不是司法機關，所以只能做行政調查，要就這個邀請單位和被邀請人，以及被指稱的電視台間去理清他們的說法。至於其他單位要做什麼樣的調查，這就要看其他單位能做到怎麼樣。

主持人再追問，就過往兩岸駐點記者可能會在工作欄目上面有設備需求，如租借攝影棚甚至SNG車等情形，是否不算介入言論的範疇？梁文傑回覆稱，就採訪所需租借或是互相幫忙，在我們認定上應該是不需要被處罰。陸委會對陸媒來台駐點記者僅有一原則，即「不能夠發表有害台灣自主地位的言論」，過去就有大陸學者大放厥詞，「我們就把他請走了」。

梁文傑稱，陸媒如果來台灣名義上是來採訪，但實際上是來製作政論節目，「那這樣當然不行」，這些中間有一些界線還是必須要提醒。

梁文傑強調，新華社、人民日報這些媒體基本上都如習近平所講的「媒體姓黨」，都是黨媒。若申請來台採訪卻製作政論節目，可能觸犯兩岸人民關係條例33條之1，不准與大陸黨政軍有合作行為。調查「有結果自然會公布」，「會約談」目前在台灣的新華社記者。

習近平

上一則

陸委會副主委梁文傑：依陸標準 馬英九是華獨

下一則

盧秀燕7月訪美 僑胞27日歡迎午宴曝光

延伸閱讀

台陸委會：港人對港府信任度、社會幸福指標均創新低

台陸委會：港人對港府信任度、社會幸福指標均創新低
福州踩線團結束馬祖行 陸委會：歡迎陸客提出金馬旅行申請

福州踩線團結束馬祖行 陸委會：歡迎陸客提出金馬旅行申請
觀察站／陸委會升橙色燈號加劇兩岸敵意 金馬旅遊業憂

觀察站／陸委會升橙色燈號加劇兩岸敵意 金馬旅遊業憂
北京「懲獨」台灣調升中港澳旅遊警示

北京「懲獨」台灣調升中港澳旅遊警示

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…

偏袒王星越、不幫吳謹言？于正：不明白她受了什麼委屈…
最快樂的人常講這三句話

最快樂的人常講這三句話
你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招

你可知道行李箱有多髒? 清潔有秘招
3種堅果 蛋白質不比雞蛋差

3種堅果 蛋白質不比雞蛋差
吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運

吳艷妮百米欄12秒74刷新紀錄 奔進巴黎奧運