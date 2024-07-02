盧秀燕7月訪美 僑胞27日歡迎午宴曝光

南加州僑胞為歡迎盧秀燕訪美，預計7月27日舉辦歡迎午宴。(本報資料照片)

藍營挑戰2028總統大選熱門人選的台中市長盧秀燕動見觀瞻，傳盧有意參選國民黨 主席且近期可能訪美，但盧對外始終未正面回應。不過南加州僑胞為歡迎盧，預計7月27日舉辦的午宴資料曝光，市府對此終於表示行程確實在安排中。

盧秀燕日前與新北市長侯友宜各率團隊市政交流，引發關注。外界認為盧秀燕是有意參選國民黨主席，在2026卸任後才有舞台，持續加溫到2028年總統大選。但根據了解，台中市政壇多數議員及立委不建議盧秀燕選黨主席，認為會消耗2028年大選戰力。各地黨務繁瑣，沈疴不易解套，還有募款財力問題更棘手，黨務人士指出，朱立倫還是比較適當的國民黨主席人選。

日前有媒體詢問朱立倫對盧秀燕參選黨主席的看法，朱未針對問題回應，僅表示盧秀燕非常傑出，對市政貢獻非常大，是國民黨最重要的幹部、領導者之一，大家一起加油。

盧秀燕7月底訪美，主要前往西岸洛杉磯 、休士頓、西雅圖、舊金山等地，帶領招商訪問團。僑界傳出「歡迎午宴邀請函」，預計27日中午在洛杉磯聖蓋博喜來登飯店舉行，當地僑界報名踴躍。台中市副市長鄭照新表示，城市交流是既定規畫行程，這是今年重點規畫，訪美是諸多交流城市之一，時間、地點確定就會對外公布。

根據僑界流傳的邀請函中，僑界27日中午將舉行歡迎午宴，當地僑界傳出，場地可容納400多人，目前已有400人報名。

據了解，世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華上月底拜訪中市府，雙方就投資 環境、城市外交等議題交流，當時陳玲華提出邀請，盧是六都唯一女性、更是五星市長，中市建設與發展有目共睹，邀請盧率團到洛杉磯，分享台中投資環境。

盧秀燕4月3至5日曾快閃訪問新加坡，這是她在疫情後首度出訪，當時也傳出盧將訪美，盧未正面答覆，只說「外交工作要補進度」。