劉兆玄新作「台灣烏克蘭計畫」：對烏克蘭戰爭有所感

劉兆玄與其新作「台灣烏克蘭計畫」。（記者程嘉文/攝影）

華府與北京的爭霸愈演愈烈，近年美方對台軍事合作也愈不遮掩。如果有一天，美軍要求使用台灣各港口機場，甚至結合「五眼聯盟」宣布承認「台灣國」；對於執政者長期鼓吹抗中與分離意識的台灣，這是美夢成真、天上掉下大禮，還是代表戰爭爆發的死亡序曲？

行政院前院長劉兆玄在新小說《台灣「烏克蘭 計畫」》，預想如此場面。由於烏克蘭戰爭嚴重拖垮俄羅斯 ，並讓歐盟 再度配合美國抗俄政策，讓美方思考在台海發動戰爭的可能性，藉以拖垮中國大陸崛起。他提問：台灣有沒有機會脫出「陽謀」，不被捲入災難？

劉兆玄重拾小說家「上官鼎」身分，《台灣「烏克蘭計畫」》是10年來第7部小說。劉兆玄說，原打算封筆，《台灣「烏克蘭計畫」》則是心有所感。明眼人都看得出，俄烏戰爭是一場代理人戰爭，美國藉此成功壓制俄羅斯，但也失去第一大國的道德制高點與國際影響力；各國不免私下盤算，下一個輪到誰？台灣會成為下一個烏克蘭？

《台灣「烏克蘭計畫」》情節人物延續8年前《從台灣來》一書，開場不久，男主角就在俄烏戰爭中痛失雙腿，其女友更全家罹難。劉兆玄說，確實有讀者說，故事情節是虛構，又讓人覺得無比真實，讓他欣慰又感慨。