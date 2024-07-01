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冷眼集／為何台軍方總送自己上爭議刀口?

記者 程嘉文
軍方要求宮廟簽署同意預屯彈藥成為新聞話題。圖為國防部外觀。(記者蘇健忠／攝影)
軍方要求宮廟簽署同意預屯彈藥成為新聞話題。圖為國防部外觀。(記者蘇健忠／攝影)

距離「史上最真實」的漢光四十號演習還有大半個月，軍方要求宮廟簽署同意預屯彈藥就成為新聞話題。事件所顯示的，一是軍方三折肱「不」成良醫，總是把自己送上爭議的刀口，吃虧學乖其慢無比：二是社會大眾不分藍綠，對於戰爭的想像都不切現實，甚至堪稱「巨嬰」等級。

軍方一再強調，此舉只是「演練」，漢光演習期間，不會真在這些地點開設彈藥囤儲點。倘若此一科目確實只是演練模擬，並非真要在當地堆置彈藥，那麼就算當真要向廟方借用場地，是否需將用途（預屯彈藥）白紙黑字寫得一清二楚，全不顧被人拿來做文章的敏感性？因此很難不讓人懷疑，軍方原本的打算是，當真在演習中設立彈藥囤儲點；只是，消息一曝光，「實作」立刻又縮回「演練」。

軍方在公關手段上的笨拙，早已不是新聞。然而宮廟拒絕簽署協議，甚至將其公開，顯然是更敏感的因素。就是一旦台海戰爭爆發，在國土防衛戰的階段，各種設施都可能被軍方用以布防，也都可能遭到戰火蹂躪破壞。

中共近年大舉擴軍，如果兩岸當真爆發戰爭，台方想在海上與空中，完全粉碎敵人登陸入侵，恐怕難度甚高。甚至即使未打到地面戰階段，只要戰爭一爆發，全台各地也必遭到遠程火力的密集轟炸。因此戰爭不管輸贏，社會瘡痍、平民死傷，經濟發展成果毀於一旦，是不可免的結局。

對於亟欲「向中國說不」者，是否真正體會到：戰爭不是可以重新開機的電腦遊戲；戰火真正波及身邊，將比任何電影、紀錄片更血腥恐怖百倍，絕非慷慨激昂的高調，或是「民防夏令營」所可模擬其萬一？討厭民進黨者也須體認：即使再不屑執政當局，一旦戰爭爆發，自己也必然被波及，無法置身事外。了解戰爭的危險恐怖，同時不吝於建軍備戰，才能盡可能避免戰爭成真。

中共 民進黨

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