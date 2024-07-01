台軍要求宮廟屯彈藥 民心惶惶 軍方：演練 非實質放置
苗栗縣銅鑼鄉天寶寺等至少3間宮廟最近接獲後備指揮部「彈藥預屯點支援協定書」公文，要求預期戰爭衝突前，將彈藥由預屯點運至宮廟內部空地，引發民眾關切。
今年大選前一周，也曾傳出軍方要在高雄宮廟設置彈藥庫，當時立委第六選區國民黨候選人陳美雅提出「左營彈藥分庫」公文，質疑綠委都知道國軍要在高雄宮廟、大樓等設彈藥庫，卻不為民發聲，「難道台灣真的要戰爭了嗎？」當時市長陳其邁澄清，是戰時規畫而非平時。
苗栗縣後備指揮部6月17日函文，函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書。軍方說明，「依本部需求辦理，苗栗縣後備旅彈藥預屯點今年6月1日起，預期戰爭衝突前，將由新社分庫前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。」
銅鑼鄉已有天寶寺等至少3間宮廟收到公文，部分支持簽訂，部分則反對。天寶寺支持，必要時願協助國軍存放彈藥；但反對的寺廟及民眾質疑平常要辦活動，怎麼可以？而且安全很重要，炸藥很恐怖，柬埔寨之前才傳出彈藥庫爆炸，軍方稱是技術問題和高溫天氣引發，「萬一天氣熱怎麼辦」？
彈藥預屯點支援協定書內容曝光，引發議論，有民眾指出，賴清德總統五二○上任後，兩岸情勢持續緊張，公文讓人擔心要發生戰爭了嗎？彈藥預屯點關係重大，應優先徵用公家機關土地，卻動腦筋到民間宮廟來，造成人心惶惶；且彈藥預屯點選在內地，是不是有可能要打巷戰？
民眾憂心，彈藥預屯點如果就在家旁宮廟，一來人員進出難管控，祭拜或廟會活動可能有燃放鞭炮、燒金紙，難以嚴格管置人員或煙火，安全堪慮。
苗栗後備指揮部昨天說明，上述計畫是考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並未實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。
對於發函各宮廟簽署屯儲彈藥協議，國防部全動署後備指揮部澄清，本案係考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並無實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。
後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將說，此舉是搭配漢光40號演習，軍方演練戰時利用各地民間設施相關演練項目之一，也只有一座宮廟表示拒絕；實際上在今年演習期間，不會真正在當地屯儲彈藥。
被問到提前公開發函，又被曝光，豈非暴露國軍戰時可能囤儲彈藥的位置？胡瑞訓解釋，軍方不會只設一個屯儲點，而是會先尋找可能的地點；即使業主願意配合，被列入可用場地名單，也不代表戰時必定使用。
學者專家認為，戰時必然要將物資與後勤設施疏散，一旦進入戰爭狀態，民間其實也無權拒絕徵用；軍方該做的是，確保對防區內兵要地誌的掌握，發函動作多此一舉，反而等於暴露部署。
國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，分散後勤提升防衛韌性，有助戰力保存與維持；作戰區平時便應掌握防區內可用於部隊集結、物資屯儲的場地設施，必要時支援作戰，當然也須提供業主補償金。
曾任陸軍副司令的前立委吳斯懷及中華戰略前瞻協會研究員揭仲都表示，一旦戰爭爆發，後勤設施必成為敵方攻擊目標，分散物資屯儲地點有其必要性；但兩人也都認為，這次軍方發函給宮廟，行為有點多此一舉，反而導致曝光。
他們表示，一旦戰時進入戒嚴狀態，軍方當然有權徵用設施物資，業主無權反對；所以各作戰區該做的是，徹底掌握轄區內的兵要設施，知道哪些場地可以做什麼用途。
吳斯懷說，寺廟教堂、學校、醫院傳統上是不應攻擊的設施；但若交戰一方利用其布防，另一方向其開火轟擊，就不違反日內瓦公約之類的戰爭法；因此，防守方挑選布防地，仍應以工廠之類較不敏感設施為優先。
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