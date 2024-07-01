台軍要求宮廟屯彈藥 民心惶惶 軍方：演練 非實質放置

苗栗縣三間宮廟接獲軍方公文，要求戰爭衝突前屯放彈藥。圖為軍方彈藥庫。(本報資料照片)

苗栗縣銅鑼鄉天寶寺等至少3間宮廟最近接獲後備指揮部「彈藥預屯點支援協定書」公文，要求預期戰爭衝突前，將彈藥由預屯點運至宮廟內部空地，引發民眾關切。

今年大選前一周，也曾傳出軍方要在高雄宮廟設置彈藥庫，當時立委第六選區國民黨候選人陳美雅提出「左營彈藥分庫」公文，質疑綠委都知道國軍要在高雄宮廟、大樓等設彈藥庫，卻不為民發聲，「難道台灣真的要戰爭了嗎？」當時市長陳其邁澄清，是戰時規畫而非平時。

苗栗縣後備指揮部6月17日函文，函請宮廟協助簽訂彈藥預屯點支援協定書。軍方說明，「依本部需求辦理，苗栗縣後備旅彈藥預屯點今年6月1日起，預期戰爭衝突前，將由新社分庫前運至宮廟內部空地，以利後備旅部隊彈藥補充使用，持續部隊戰力發揮。」

銅鑼鄉已有天寶寺等至少3間宮廟收到公文，部分支持簽訂，部分則反對。天寶寺支持，必要時願協助國軍存放彈藥；但反對的寺廟及民眾質疑平常要辦活動，怎麼可以？而且安全很重要，炸藥很恐怖，柬埔寨之前才傳出彈藥庫爆炸，軍方稱是技術問題和高溫天氣引發，「萬一天氣熱怎麼辦」？

彈藥預屯點支援協定書內容曝光，引發議論，有民眾指出，賴清德 總統五二○上任後，兩岸情勢持續緊張，公文讓人擔心要發生戰爭了嗎？彈藥預屯點關係重大，應優先徵用公家機關土地，卻動腦筋到民間宮廟來，造成人心惶惶；且彈藥預屯點選在內地，是不是有可能要打巷戰？

民眾憂心，彈藥預屯點如果就在家旁宮廟，一來人員進出難管控，祭拜或廟會活動可能有燃放鞭炮、燒金紙，難以嚴格管置人員或煙火，安全堪慮。

苗栗後備指揮部昨天說明，上述計畫是考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並未實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。

對於發函各宮廟簽署屯儲彈藥協議，國防部 全動署後備指揮部澄清，本案係考量戰時需求，規畫結合民間資源，提升後勤支援韌性的「演練」運用，並無實質放置彈藥，後續將強化與民間團體的溝通協調與合作。

後備指揮部政戰主任胡瑞訓少將說，此舉是搭配漢光40號演習，軍方演練戰時利用各地民間設施相關演練項目之一，也只有一座宮廟表示拒絕；實際上在今年演習期間，不會真正在當地屯儲彈藥。

被問到提前公開發函，又被曝光，豈非暴露國軍戰時可能囤儲彈藥的位置？胡瑞訓解釋，軍方不會只設一個屯儲點，而是會先尋找可能的地點；即使業主願意配合，被列入可用場地名單，也不代表戰時必定使用。

學者專家認為，戰時必然要將物資與後勤設施疏散，一旦進入戰爭狀態，民間其實也無權拒絕徵用；軍方該做的是，確保對防區內兵要地誌的掌握，發函動作多此一舉，反而等於暴露部署。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，分散後勤提升防衛韌性，有助戰力保存與維持；作戰區平時便應掌握防區內可用於部隊集結、物資屯儲的場地設施，必要時支援作戰，當然也須提供業主補償金。

曾任陸軍副司令的前立委吳斯懷 及中華戰略前瞻協會研究員揭仲都表示，一旦戰爭爆發，後勤設施必成為敵方攻擊目標，分散物資屯儲地點有其必要性；但兩人也都認為，這次軍方發函給宮廟，行為有點多此一舉，反而導致曝光。

他們表示，一旦戰時進入戒嚴狀態，軍方當然有權徵用設施物資，業主無權反對；所以各作戰區該做的是，徹底掌握轄區內的兵要設施，知道哪些場地可以做什麼用途。

吳斯懷說，寺廟教堂、學校、醫院傳統上是不應攻擊的設施；但若交戰一方利用其布防，另一方向其開火轟擊，就不違反日內瓦公約之類的戰爭法；因此，防守方挑選布防地，仍應以工廠之類較不敏感設施為優先。