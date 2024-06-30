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4成民意支持的賴總統 拉上9成民眾一起抗中

記者 羅印冲
賴清德總統上任僅一個多月，台海兵凶戰危升至高點。(本報資料照片)
賴清德總統上任僅一個多月，台海兵凶戰危升至高點。(本報資料照片)

針對中國大陸發布「懲獨」新規，賴總統稱，台灣只有一個政黨不是台獨，就是統一促進黨；又稱台灣九成以上民眾都有可能受到波及，呼籲朝野團結。四成民意支持的賴總統拉上九成民眾一起抗中，政治目的昭然若揭，照此邏輯，前總統馬英九恐怕也是「台獨」分子，真是滑天下之大稽。

回顧蔡總統8年任期，除了2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，陸方發動圍台軍演，台海危機升高，此前北京當局對蔡雖不滿意，但還未撕破臉，甚至仍有所期待，才會有「未完成的答卷」之說。

其實，蔡英文內心不見得比賴清德「不獨」，但她兩次就職演說都提到中華民國憲法和兩岸人民關係條例，隱含兩岸是「一國（中華民國）兩區（台灣地區和大陸地區）」關係，是北京聽得懂的「語言」，有利於她執政下的台海穩定，這是她的高明之處。

而賴總統上任僅一個多月，台海兵凶戰危升至高點，他多次公開主張「兩國」互不隸屬，是毫不掩飾的「兩國論」主張，說好聽是直球對決，是「勇敢台灣人」的展現，但也立刻激化了台海，結果是全民一起承受。可議的是，賴的得票率只有四成，遠不及蔡，面對大陸卻更加鷹派，不知自信從何而來。

兩岸關係愈繃愈緊，民間交流又受阻礙，台方對大陸人士訪台至少還有15個類別要求提出「專案申請」，民間互動門檻仍高。此外，賴政府最近又宣布提高赴陸港澳旅遊警示燈號，強烈建議民眾非必要勿前往，雖無強制措施，仍讓台灣民眾對大陸產生疑懼，增加無形的交流壁壘。然而，賴政府以最能緩和兩岸氛圍的民間往來，作為抗中的籌碼，最終卻是苦了業者，對方卻感覺不到痛。

美國大選因素也是左右台海情勢的關鍵，目前拜登辯論出師不利，川普聲勢看漲，雖然傳出川普說客正在安撫日本和南韓，勝選後將一致抗中，但他日前接受時代雜誌專訪，重申「不付錢的盟友要靠自己」，而且拒絕透露是否捍衛台灣。川普若真的重返白宮，要相信他的說客，還是他的自白？

川普已表明，若美國在歐洲或亞洲的盟友被攻擊，只要他覺得該國對其自身防禦「付出不夠」，美國就不會出手幫忙。川普還說，如果歐洲國家不花錢支持烏克蘭，為何美國要付？比起隔著一個大西洋的美國，歐洲國家受到俄烏戰爭的影響可是大得多。報導接著提到，美國的亞洲盟友可能也得靠自己了。

川普還提到，若南韓不提高駐韓美軍軍費分擔比率來支持美軍嚇阻北韓金氏政權，美國可撤軍。他認為駐韓美軍身陷危險境地，「這不合理，為何我們要保衛某人？而且我們談的是一個超有錢的國家（指南韓）」。川普談南韓的處境，對台灣有何啟發？深諳交易之道的商人川普，曾以書桌和筆尖形容中國大陸和台灣，那麼「筆尖」要用多大代價才能說服美國一起去對抗「書桌」？

時代雜誌形容，川普還是川普，有著相同的目標和抱怨，但是愈發獨斷自信。四個多月後的美中台博弈，會不會是三位「自信過度」領導人的對壘和角力？面對台海可能更加波濤洶湧，台灣真做好準備了嗎？

川普 南韓 中華民國

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